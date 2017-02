Sevgililer Günü'nde kadın cinayetlerine dikkat çekildi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde bir araya gelen kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, sevgilileri ya da eşleri tarafından öldürülen kadın cinayetlerine dikkat çekti.

Bodrumlu kadınlar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde eylem yaptı. Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyelerine, CHP'li kadınlar da destek verdi. Eyleme katılan yaklaşık 30 kadın 'Tek taşını al kafana çal', 'Eşitsiz aşka hayır', 'Eşitlik yoksa aşk da yok', 'Aşk dediniz dediniz, beynimizi yediniz', 'Eşitsiz aşka da hayata hayır', 'Erkeklerin sevgisi her gün 3 kadın öldürüyor', 'Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa', '2016 yılında en az 261 kadın en yakınları tarafından öldürüldü. Öldüren sevgiye hayır' yazılı pankartlar taşıdı.

"BİZE HEDİYE DEĞİL, CAN GÜVENLİĞİ GEREKİYOR"

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği adına konuşma yapan Figan Erozan, Bodrum'da 14 Şubat'ta eski sevgilisi tarafından öldürülen hemşire Yağmur Çırpan'ı anmak ve kadınlara aşk uğruna öldürülebileceklerini anlatmak için toplandıklarını söyledi. Erozan, "Biz 14 Şubat'ta hediye kabul etmiyoruz. Kadınlara aşk uğruna, kadınların nasıl öldürüldüğünü anlatan eylemler yapıyoruz. Bunu anlatmak için buradayız. 14 Şubat'ta öldürülen Yağmur Çırpan için sokaklara çıkarız. 14 Şubat'ta kadın metalaştırılarak, bu sistem içinde bizi hediye verme aracı olarak görüyorlar. Hediyeleri istemiyoruz, bunu da kabul etmiyoruz. Bize hediye değil, can güvenliği gerekiyor. Tacize tecavüze karşı her türlü şiddete hayır demek istiyoruz. Her gün 3 kadın öldürülüyor maalesef, biz bunu gündeme taşımak istiyoruz. Yaşama hakkımızı elimize almak için hayır diyoruz. Bize öğretilen sevgi ve aşk rollerini reddediyoruz. O roller bizi ölüme götürüyor, bunun için sokaktayız. Tabi ki aşk, sevgi olacak. Ama bunlar eşit olmalı. Eşit olmayan sevgiyi hayatlarımızda istemiyoruz. Kendi hayırlarımız ile yaşamak istiyoruz" dedi.

