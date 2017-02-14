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Sevgililer Günü'nde çiftlere gondol gezisi

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiftlere canlı müzik eşliğinde ücretsiz gondol gezisi düzenledi. Kent merkezindeki Seyhan Nehri kıyısında bulunan Gondol Marina'ya gelen çiftler,...

Sevgililer Günü'nde çiftlere gondol gezisi

Murat KİBRİTOĞLU / ADANA, () - ADANA Büyükşehir Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle çiftlere canlı müzik eşliğinde ücretsiz gondol gezisi düzenledi.
Kent merkezindeki Seyhan Nehri kıyısında bulunan Gondol Marina'ya gelen çiftler, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel, akordeon ve gitarla dinleti yapılan ücretsiz gondol gezisine katıldı. Geziye yeni nikah kıydığı eşi Muazzez Tayboğa ile katılan Cesur Tayboğa, ilk kez gondola bindiklerini söyledi. Kişi başı 6 lira olan gondol gezisinin Sevgililer Günü nedeniyle çiftlere ücretsiz olduğunu belirten belediye yetkilileri, etkinliğin tüm gün boyunca devam edeceğini belirtti.

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