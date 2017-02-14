Sevgililer Günü'nde bisikletli gelin adayı

Vahit İŞBAŞARAN / LÜLEBURGAZ(Kırklareli), () - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde 2017 Bisiklet Yılı'nda Sevgililer Günü'nde evlenen Tuğce- Ahmet Öner çifti bisikletli gelin alayı düzenledi.

Lüleburgaz Belediyesi'nin Sevgililer Günü'nde organize ettiği bisikletle gelin alayı için, nikahı kıyılacak Tuğce Saman ile Ahmet Öner, bir yakınlarının kullandığı 3 tekerlekli bisikletin arka koltuğunda belediye binası önüne geldi. Burada Lüleburgaz Bisiklet Derneği üyeleri de bisikletleriyle gelin ve damada eşlik etti. Nikahı kıyılacak çift aynı bisikletle, arkalarındaki konvoyla İstanbul Caddesi üzerinde tur atarak Emrullah Efendi Caddesi'ne geldi. Çift burada orkestra tarafından karşılandı. Ahmet Öner ile Tuğçe Saman'ın nikahını Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak kıydı. Çift, alkışlar arasında dans etti.

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