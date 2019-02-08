Sevgililer Günü, eğlence ve konaklama sektörünü hareketlendirdi

İZMİR’de, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlamaları için sevgililerin tercihi, gala yemeklerine rezervasyon yaptırmak oldu. İzmir çevresinde ise konaklamalı pansiyon ve otel rezervasyonlarında büyük bir artış yaşandı. Sevgililer Günü için Çeşme’de eğlence mekanları ve otellerde rezervasyonlar arttı. İki kişilik bir gala yemeği programı yapmak isteyen çiftlerin İzmir’de en az 500 TL, konaklamalı programı için ise en düşük 800 TL ödemesi gerekiyor.

İzmir’de 14 Şubat Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala kutlama yapmak isteyen kişiler, eğlence merkezleri ve konaklamalı programlara rezervasyon yaptırmaya başladı. İzmir içinde genellikle gala yemeği olarak bilinen müzikli, eğlenceli yemek programları tercih edilirken, İzmir çevresindeki Çeşme ve Kuşadası’nda konaklamalı programlara yapılan rezervasyonlar yoğunluk gösteriyor. Özellikle Çeşme’de eğlence merkezlerine talebin artması, bölge turizmini olumlu etkileyerek konaklamalı rezervasyonları da artırdı. İzmir’de Sevgililer Günü’nü bir gala yemeğiyle kutlamak isteyen çiftin 500 TL’yi, konaklama programı yapmak isteyen bir çiftin ise 800 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.

Yemek ve içki maliyetlerine bağlı olarak geçen yıllara göre organizasyon fiyatlarının arttığını belirten Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Gala yemeklerine bakıldığında geçen yıl kişi başına 180 TL’den başlayan yemek programları bulunuyordu bu sene ise 250 TL’den aşağısı pek mümkün değil. Daha uygun maliyetli bir program için vatandaş erken rezervasyon sistemini tercih etmeli" diye konuştu.

'KONAKLAMALI OTEL SATIŞLARINDA PATLAMA YAŞANIYOR'

Özel günlerde turizm potansiyeli olan yerlerdeki satışlarda büyük bir artış yaşandığını dile getiren TÜRSAB Ege Bölge Başkanı Osman Tolga Gencer, "Bilhassa 14 Şubat’ın hafta sonuna denk geldiği yıllarda, konaklamalı otel satışlarında üst seviye bir patlama yaşanıyor. Acenteler, 14 Şubat’ın hafta sonuna denk gelmediği yıllarda ise hafta içi 14 Şubat günü bir gala yemeği düzenleyip, o haftanın hafta sonunda İzmir çevresindeki otellerden rezervasyon yaptırılacak şekilde bir paket program hazırlıyorlar. 14 Şubat öncesi konaklama ciddi bir ivme kazanıyor. Konaklamalı olarak en çok Çeşme ve Kuşadası tercih ediliyor. Genellikle öncelikle Çeşme’deki oteller doluyor, daha sonra Kuşadası’ndaki oteller doluyor. İzmir içinde konaklama yerine daha çok gala programları tercih ediliyor. Sevgililer Günü’nde oteller acenteler ile anlaşıp salonlarını kiraya veriyor ve acenteler oraya sanatçı, süsleme, ışık sistemi gibi programlar ekleyip satış yapıyor. Ancak İzmir çevresinde konaklamalı programlar tercih ediliyor. Genellikle son haftada çok büyük bir yoğunluk oluyor. 11 Şubat ile birlikte satışlar yükselecektir" diye konuştu.

'İZMİR TURİZM KENTİDİR'

Türkiye’ye 2018 yılında 40 milyon turist geldiğini belirten Gencer, "İzmir’e ise havalimanından 900 bin kişi giriş yaptı. Bu 900 bin kişinin 400 bini ise Kuşadası ve Didim bölgesine giderek İzmir’i hiç görmemiş oldu. Bu İzmir için çok kötü bir rakam. Öncelikle yerli turistin gelmesi gerekiyor. Türiye’nin her yerinde turlar düzenleniyor ancak İzmir turu diye bir tur yok. İzmir Destinasyonu adlı bir proje başlattık ve 7-10 Şubat tarihleri arasında 300 turizm acentesi sahibini İzmir’e getirerek projeyi uygulamaya koyacağız. İzmir turizm ateşini fitilleyen yerdir, İzmir turizm kentidir ancak biz hiç o yöne eğilmemişiz, bundan sonraki süreçte İzmir’in bir turizm kenti olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz" dedi.

ÇEŞME DE SEVGİLİLER GÜNÜ’NE HAZIR

Çeşme’de eğlence merkezlerinin doluluk oranının çok yüksek olduğunu belirten Çeşme Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir ise, "Buna bağlı olarak konaklamalı rezervasyonlar da yükseldi. Sevgililer Günü için açık otellerimizdeki doluluk oranının yüzde 80’lere, 90’lara ulaşacağı kanaatindeyiz. Çeşme’nin, hafta sonu ve özel günlerde doluluk oranı oldukça yüksek. Sevgililer günü hafta içine geldiği için, hafta sonu kutlanıyor. Açık olan otellerimiz Sevgililer Günü’ne özel bir takım farklılıklar koyarak gerekli doluluğa ulaşacaktır" dedi.



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