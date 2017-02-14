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Sevgiler Günü hediyesi çiçek ekmek

MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Murat Demirbağ'ın eşi Fatma Demirbağ'a '14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek ekmek hediye etmesi, sosyal medyada günün konusu oldu. Eşine çiçek ekmek takdim ederken çektirdiği fotoğrafı...

Sevgiler Günü hediyesi çiçek ekmek
MUĞLA'nın Milas İlçesi'nde yaşayan 35 yaşındaki Murat Demirbağ'ın eşi Fatma Demirbağ'a '14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçek ekmek hediye etmesi, sosyal medyada günün konusu oldu. Eşine çiçek ekmek takdim ederken çektirdiği fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşan Murat Demirbağ, "Mutluluk o kadar uzakta değil siz yeter ki kıymet bilin" dedi.
Milas-Bodrum Havalimanı'nda taşeron bir şirkette temizlik personeli olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Murat Demirbağ, ev kadını eşi Fatma Demirbağ'a Sevgililer Günü'nde sürpriz yaptı. Dün akşam mesai bitiminin ardından marketten aldığı çiçek ekmeği hediye paketi içine koyan Murat Demirbağ, 'Canım sana çok anlamlı bir hediye getirdim' diyerek eşine takdim etti. Tek maaşla zor şartlar altında yaşam mücadelesi altında ailesini geçindirmeye çalışan eşinin hediyesini açan Fatma Demirbağ duygu dolu anlar yaşadı. Eşine çiçek ekmek takdim ederken çektirdiği fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşan Murat Demirbağ, bir anda sosyal medyanın fenomeni haline geldi.
Mutlu çiftin fotoğrafını paylaşan yüzlerce kişi, "Helalinden en anlamlı hediye" yorumunda bulundu.
muhabirine telefonda açıklamada bulunan Murat Demirbağ, "Sevgiyi paylaştık, acıyı paylaştık, tatlıyı paylaştık, bir lokma ekmeği paylaştık iyi günde ve kötü günde hep birlikte olduk. Hastalıkta ve sağlıkta hayatı paylaştık. Mutluluk o kadar uzakta değil siz yeter ki kıymet bilin. Dünya malı dünyada kalır unutmayın. Arkanızda sevgi saygı bırakın. Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun" dedi.

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