Sevgi İzi Alanya'da da hayat kurtaracak

ALZHEİMER hastaları ve engellilere yönelik hayata geçirilen 'Sevgi İzi Projesi' Alanya'da da uygulanmaya başladı. Hasta ve engellilerin kaybolduğunda kolay bulunmasını amaçlayan proje kapsamında yakınlarının başvuruda bulunduğu engellilerin koluna özel numaralar dövmeyle işlendi.Alzheimer hastaları ve engelliler kaybolduklarında kolay bulunabilmesi amacıyla Türkiye genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortaklaşa Sevgi İzi Projesi başlatıldı. Proje kapsamında alzheimer hastası ya da engelli yakını olan aileler projenin veri tabanını oluşturan 'www.benibuldular.com' adlı internet sitesine giriş yaparak, iletişim ve adres bilgilerinin yer aldığı formu doldurup numara alacak. Kaybolmasından endişe duyulan kişinin sol bileğinin üzerine anlaşma sağlanan dövmeciler tarafından işlenecek numara kayıp kişinin bulmasını kolaylaştıracak.Projenin Alanya ayağı, Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi ile 'Nordic Tattoo' dövme firması tarafından uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında dövme stüdyosuna getirilen engellilere veri tabanına ait numaralar ve engellilerin belirlediği bir işaret dövme olarak işlendi."DAHA GÜVENLİ VE MUTLU HİSSEDİYORUZ"Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine Soykan, projenin Türkiye genelinde büyük başarıya ulaştığını belirterek, Alanya'daki engellilerin de projeye dahil olmalarından dolayı kendilerini daha güvenli ve mutlu hissettiklerini söyledi. Başkan Soykan, "Alanya'da 8 engelli çocuğumuzla bu projeye başladık. Çocuklarımız ve ailelerinden istekler geldikçe devam ediyoruz. Bugün ise 3 çocuğumuza daha sevgi izi yaptırdık" dedi.ÖZEL KOD VERİLİYORAlanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit Kaya da "Alzheimer hastaları ve engelliler olmak üzere zihinsel olarak sağlık sorunları yaşayan bireylerin tüm bilgilerini 'benibuldular.com' internet sitesine girerek kaydettiriyoruz. Bunun ardından sistemin bize verdiği kodu bu bireylerin kollarına dövme olarak yaptırıyoruz. Kaybolmaları durumunda da yetkililerin kollarına bakıp bireyin bilgilerine ulaşarak yakınlarını bulmaları sağlanıyor" diye konuştu.Projenin destekçisi olan Nordic Tattoo sahibi Mehmet Kaçmaz da projede yer almaktan mutlu olduğunu, Alanya'daki tüm engelli ve sevgi izi yaptırması gerekenlerin işletmesinde ücretsiz olarak bu hizmetten yararlanabileceğini anlattı.

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