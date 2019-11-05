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Sevgi Evleri'nde kalan çocuklardan Muş'a kitap yardımı
KAYSERİ'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, harçlıkları ile Muş'ta bulunan İMKB İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap ve oyuncak yardımı yaptı. Aile, Çalışma...
GENEL 05.11.2019, 14:32
KAYSERİ'de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, harçlıkları ile Muş'ta bulunan İMKB İlkokulu'nda eğitim gören öğrencilere kitap ve oyuncak yardımı yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Muş İMKB İlkokulu'nun kitap ihtiyacı olduğunu öğrenince harekete geçti. Harçlıklarını biriktiren çocuklar, İMKB İlkokulu'na 120 adet kitap ve 4 koli oyuncak aldı. Kitap ve oyuncakları kolileyen çocuklar, öğrencilerin ihtiyaçlarını kargoyla gönderdi. Muş'ta kitapları alan öğrenciler, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara teşekkür etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sevgi Evleri'nde kalan çocuklar, Muş İMKB İlkokulu'nun kitap ihtiyacı olduğunu öğrenince harekete geçti. Harçlıklarını biriktiren çocuklar, İMKB İlkokulu'na 120 adet kitap ve 4 koli oyuncak aldı. Kitap ve oyuncakları kolileyen çocuklar, öğrencilerin ihtiyaçlarını kargoyla gönderdi. Muş'ta kitapları alan öğrenciler, Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara teşekkür etti.
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