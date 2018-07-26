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Sevgi evinde sünnet töreni

ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Düzce Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Muhammet için sünnet töreni düzenlendi. Törende, Muhammet ve arkadaşları doyasıya eğlendi. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na bağlı olan...

Sevgi evinde sünnet töreni
ÇALIŞMA, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Düzce Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan Muhammet için sünnet töreni düzenlendi. Törende, Muhammet ve arkadaşları doyasıya eğlendi.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na bağlı olan ve kimsesiz çocukların kaldığı Düzce Çocuk Evleri sitesinde Muhammet için sünnet töreni düzenlendi. Törene Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeki Yıldırım, davetliler ile sevgi sitesinde kalan çocuklar katıldı. Kuran-ı Kerim okunmasının ardından törene katılanlar Muhammet'e takılarını taktı, ikram edilen pilavdan yedi. Vali Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı yaptığı açıklamada, "Çocuğumuzun yanında olmak, onunla birlikte olmak çok güzel bir his. Hem çocuğumuz hem biz çok mutlu olduk. İnşallah devamı gelir ve daha güzel günleri olur. İnşallah düğününü de görürüz. Hayırlı olsun" dedi.
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürü Zeki Yıldırım ise "Şu anda bulunduğumuz yer Çocuk Evleri Sitesi. 40 kişi kapasiteli bir kuruluş. 13-18 yaş arası erkek çocukların bulunduğu bir yer. Şu anda halen 34 çocuğumuz bulunmakta. Bugün sünnet olmamış çocuğumuzu güzel bir törenle onu mutlu edebilecek koşulları oluşturacak güzel bir program icra ettik. Amacımız, çocuklarımızın vatanına, milletine hayırlı birer evlat olmalarını sağlamak ve bu amaçla geleneklerimizi, değerlerimizi yaşatmak istiyoruz. Bu değerlerimizle çocuğumuzu ve kuruluşumuzu tanıştırmak için bu programı düzenledik" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Muhammet ve arkadaşları doyasıya eğlendi.

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