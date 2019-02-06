Sevgi Evi'nde yetişen Merve'nin büyük başarısı

ANKARA'da 13 yaşında devlet koruması altına alınan ve 'Sevgi Evi'nde yetişen Merve Başoğlu (23), Fransa'nın Nice kentinde yapılan 9'uncu Uluslararası Flüt Yarışması'nda 2'nci oldu. Liseyi birinci bitirip, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini tam burslu olarak kazanan Merve'yi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da tebrik etti.

Merve Başoğlu, 10 yıl önce aile içindeki sorunlar nedeniyle 6 kardeşiyle birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafındann koruma altına alınarak, Sevgi Evi'ne yerleştirildi. Merve Başoğlu, 2010 yılında Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazandı. Burada müzik eğitimi gören Merve, öğretmenlerinin teşvikiyle yan flüt çalmaya başladı. Liseyi birincilikle bitiren Başoğlu, 2014 yılında da Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ni tam burslu olarak kazandı. Müzik alanında birçok başarıya imza atan Merve Başoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hediye ettiği yan flüt ile çalışmalarını sürdürdü.

FRANSA'DA 2'NCİ OLDU

Merve, Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından müzisyenlerin katıldığı yarışmada, Berlin'de eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu İşdar ile birlikte, Joseph Haydn'ın flüt için bestelediği 'Echo' ve İndrich Feld'in iki flüt için bestelediği 'duo concertant' isimli eserleri sundu. Fluttissimo Nice Festivali kapsamında gerçekleştirilen yarışmada düet performansları büyük beğeni toplayan Merve Başoğlu ve Mutlu İşdar, 2'nci oldu. Merve Başoğlu geçtiğimiz yıl solo performansla katıldığı aynı yarışmada 1'inci olmuştu.

BAKAN SELÇUK TEBRİK ETTİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bakanlık ve TOBB'un sağladığı bursla eğitimini 2017 yılından bu yana Fransa'da sürdüren Merve Başoğlu'nu, yazılı açıklama yaparak tebrik etti. Bakan Selçuk açıklamasında, "Merve’yi canı gönülden tebrik ediyorum. Merve, uluslararası müzik yarışmalarında, yan flüt alanında aldığı derecelerine bir yenisini daha ekledi" dedi. Bakan Selçuk, Merve'nin koruma altındaki çocuklar için örnek bir isim olduğunu dile getirerek, "Kızımıza verdiği destek ve inanç için Emine Erdoğan Hanımefendi’ye de ayrıca teşekkür etmek isterim. Merve’nin bu başarısında Hanımefendinin etkisi çok büyük" dedi.

'EMİNE ERDOĞAN SAYESİNDE HAYALLERİM GERÇEK OLUYOR'

Bakanlığın açıklamasında Merve Başoğlu'nun değerlendirmesine de yer verildi. Aldığı her derecenin müzik yolculuğunda kendisini motive ettiğini ifade eden Merve Başoğlu, şöyle dedi:

"Yan flütü ilk kez ilkokul öğretmenim çalarken görmüştüm. Görünüşü, duruşu o kadar güzeldi ki çalmayı çok istedim. Sevgi Evleri açıldığında da ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliştirmem için bana özel oda verildi ki bunu hiç unutamam. Biz 9 kardeşiz, bu imkânı sağlamamız mümkün değildi. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde burslu okurken, Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, hep hayalini kurduğum uluslararası standarttaki bir flütü bana hediye ederek çalışmalarıma büyük destek oldu. Yeni flütüm sayesinde müzik hocam Cem Önertürk ile yürüttüğümüz çalışmalarıma daha iyi motive oldum. Desteklendiğimi bilmek ve görmek beni çok mutlu etti. Bütün bu süreçte beni destekleyip yüreklendiren Bakanlığımıza ve eğitimime katkı sağlayan TOBB'a çok teşekkür ediyorum. Çok çalışarak hem üzerimde emeği olan herkesi mutlu etmek hem de ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek eğitimime devam etmek en büyük idealim."

KORUMA ALTINDA BÜYÜYEN KARDEŞLERİ DE MÜZİSYEN

Merve Başoğlu'nun, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde okuyan kardeşi Muhammet Başoğlu piyano ve viyola çalıyor. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okuyan kardeşi Büşra Başoğlu da kontrbas eğitimi alıyor ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor.



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