Sevcan, üç haftalık yaşam savaşını kaybetti

Vahit İŞBAŞARAN/LÜLEBURGAZ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz İlçesi'nde otomobil çarpması sonucu ağır yaralan 32 yaşındaki Sevcan Şaylan, yoğun bakımda süren üç haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Şaylan, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Lüleburgaz İlçesi'nde bir yapı denetim firmasında çalışan Sevcan Şaylan, üç hafta önce Kocasinan Mahallesi D-100 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Şaylan, daha sonra Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Şaylan, dün bu mücadeleyi kaybetti. Sevcan Şaylan, Lüleburgaz'ın Düğüncübaşı Köyü'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

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