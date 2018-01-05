'Sessiz ölüm'e polisten broşürlü uyarı, milletvekilinden soru önergesi

BALIKESİR Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile birlikte hazırladığı broşürlerle soba, kombi ve şofbenden sızan karbonmonoksit zehirlenmeleri konusunda vatandaşları uyardı. Broşürlerde, zehirlenmeye maruz kalmamak için yapılması gerekenler ve zehirlenme saptandığında yapılacak ilk yardım anlatıldı. CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın ise, karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı alınan önlemler konusunda Sağlık Bakanlığına soru önergesi verdi.

Türkiye’de geride bıraktığımız son 3 yılda, 'sessiz ölüm' diye adlandırılan karbonmonoksit gazından 3 bin 537 kişi zehirlenirken, 551 kişi de yaşamını yitirdi. Bu olumsuzlukların Balıkesir’de yaşanmasını istemeyen Balıkesir Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları broşürlerle uyardı, Balıkesir’deki basın yayın organlarından konuya dikkat çekmelerini istedi. Soba ve şofbenlerin bilinçli kullanılarak zehirlenme ve ölümlerin önlenmesiyle ilgili broşürlerde, baca temizliğinin yaptırılması, ev ve işyerlerinde doğalgaz ile kullanılan cihazların her yıl bakımlarının yinelenmesi, şofbenle ilgili arızaların yetkili servislere bildirilmesi, sobalı ve kombili odalarda uyumak için yatılmaması istendi. Vatandaşların alacağı basit tedbirlerle zehirlenmelerin önüne geçilebileceği vurgulandı.

CHP MİLLETVEKİLİ AKIN ÖNERGE VERDİ

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın da, karbonmonoksit zehirlenmelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Akın önergesinde, her yıl ülkemizde yüzlerce insanın karbonmoksit gazıdan zehirlendiğini, onlarca insanın hayatını kaybettiğini belirtti. Anadolu’nun pek çok kentine doğalgaz gelmediği için hala soba kullanıldığını hatırlatan Akın, Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Demircan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şu sorulara yanıt aradı:

“2003 yılından günümüze kadar il bazında zehirlenme sonucu yaşanan ölümlerin dağılımı ne olmuştur? Yaşanan ölümlerin illerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonları’ndan vatandaşa dağıtılan kömürlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığı araştırılmışmıdır? Ölümlerin pek çoğunun lodoslu havalarda yanlış soba yakımındın kaynaklandığı bilinmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile bilgilendirme çalışmaları yapılmakta mıdır?”



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