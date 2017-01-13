Enver ALAS-Erhan TEKTEN/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda 7 katlı olduğu belirtilen bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken, 5 kişi yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri orada bulunanlardan "sessizlik" istedi. O anda jeneratörler de kapatıldı ve ekipler çalışmalarını durdurdu. Sağlanan "sessizlik" sırasında arama kurtarma ekipleri, enkaz altından ses gelip gelmediğini dinledi.

Ekipler, "Sesimi duyan var mı" diye bağırdı. Ancak enkazdan herhangi bir ses duyulmadı. Jeneratörler tekrar açılarak çalışmalara devam edildi. Arama kurtarma köpeğiyle arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, ekiplerin çalışırken olay yerine gelen bir gencin, "Babam nerede?" diye bağırdığı görüldü. Gencin ağlayarak sinir krizi geçirdiği görüldü. Baygınlık geçiren genç, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ayağa kaldırılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.