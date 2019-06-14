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Servisçilerden tahdit kutlaması

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL - ULAŞIM Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'de alınan karar ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şoför Dursun'un oğlu yapar dediler,...

Servisçilerden tahdit kutlaması

İlkay DİKİCİ / İSTANBUL - ULAŞIM Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME)'de alınan karar ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şoför Dursun'un oğlu yapar dediler, ben de sözümü tuttum. Servisçi kardeşlerime müjde! Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun"  paylaşımı üzerine İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası üyeleri, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünde basın açıklaması ve kutlama yaptı.

İBB binası önünde akşam saatlerinde toplanan servisçiler, UKOME'de alınan karar ve Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı, "Şoför Dursun'un oğlu yapar dediler, ben de sözümü tuttum. Servisçi kardeşlerime müjde! Plaka tahdidi tamamdır, hayırlı uğurlu olsun"  paylaşımı üzerine İBB binası önünde toplanarak önce dua okudu ardından meşaleler yakarak kutlama yaptı. 
İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, burada yaptığı basın açıklamasında, 25 Mayıs 2015'te Sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem'de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Sayın Binali Yıldırım'ın müjdesiyle son bulan tahdit kararı, şimdiden hepimize hayırlı olsun" İfadelerini kullandı.

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