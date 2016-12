Servisçiler Odası Başkanı: Allah rızası için sektörü denetleyin

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, () - KAYSERİ Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay, kentte kaçak servisçilik yapıldığını ve buna da yetkililerin göz yumduğunu ileri sürerek, “Allah rızası için sektörü denetleyin” dedi.

Kayseri Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Yavuz Ay, oda hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında P plakası olmadan personel taşımacılığı yapanların sayısının her geçen gün arttığını belirterek, bu duruma tepki gösterdi. Kayseri’de yaklaşık 2 bin 200 civarında P plakalı araçların olduğunu ifade eden Ay, “12.12.2012 tarihi itibariyle Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu karar gereği o tarihe kadar çalışan, aktif olarak bu işi yapan meslektaşlarımız hak sahibi olarak kabul edilmiş ve akabinde resmi evraklarla başvuran esnafımıza P plaka tahsis edildi. P plaka yani personel taşımacılığı diye tabir ettiğimiz plaka olan arkadaşlar şehrimizde personel taşımacılığı yapmakla görevlendirilmiş oldu. Bu süreç içerisinde sıkıntılar yaşadık. Yeni Belediye Başkanımız bu konuda belirli bir inceleme yapacağını söyledi. Yaklaşık 1 yıl kadar da satışları durdurup, incelemeler yapıldı. Sebebi neydi? Bizim de tarafımızdan istenen bir şeydi. Bu plakalar kimlere tahsis edilmiş? Bu plakaları alanlar gerçekten hak sahibi mi, değil mi? diye yaklaşık 1 yıl kadar da Başkan bey göreve geldikten sonra inceleme yaptırdı. Sonra işler rayına girdi dedik. Fakat ne hikmetse aradan tam 4 yıl geçmesine rağmen konuyu defalarca dile getirmemize rağmen hala şehrimizde 2 bin 200 P plaka var ve bundan daha fazla da plakasız araç çalışıyor. Şimdi en büyük isyanımız bu noktadadır” diye konuştu.

“ARTIK DENETİM YAPILSIN, GERÇEK GÖRÜLSÜN”

Bu sorunu her platformda gündeme taşıdıklarını ancak gerekli önlemlerin alınmadığını öne süren Ay, ilgili kurumlara sektörün denetlenmesi çağrısında bulundu. Ay, şunları söyledi:

“Esnafımız işi layığı ile yapabilmek adına devletin kendisinden istediği her şeyi eksiksiz olarak yerine getiriyor. Örneğin sigortasız şoför çalıştırmıyoruz, çalıştırma şansımız da yok. Diğer arkadaşlar yani plakasız olarak çalışanlar çok rahat şekilde hiçbir yere bağlı olmadan bu işlemi yapabilmektedir.Öğrenci ve personel taşımacılığında şehrimizde yapılan geçen yılki ihalelerde kent bütçesine ciddi bir miktar para kazandırdık. Biz çalıştık şehrimiz kazandı, bu kazanç sadece kendimize ait olmadı. Artık şehirde öğrenci ve personel taşımacılığında düzeni sağlamamız gerekiyor ise bu işte kayıtsız, şartsız, kaçak çalışan araçların önüne geçilmesi gerekiyor. Yaklaşık 4 yıllık serüvenimizde Emniyet Müdürlüğü tarafından sayınız bahanelerle de karşılaştık. Ve her gittiğimiz de polis memuru arkadaşlara derdimizi anlattık, müdürlerle yalvardık. Esnafımız perişan, sıkıntılı. Allah rızası için sadece hakkımız olan bir denetim istiyoruz. Sadece Organize Sanayi’ye giden işçi kardeşlerimiz ne şartlarda gidip geliyor, kimler götürüp getiriyor? Bunu denetleyin gerçeği görürsünüz. Bunu söylerken P plakası olmayanlar sadece denetlensin demiyoruz, P plakası olan araçların da tamamı denetlensin.”

''EYLEM YAPACAĞIZ''

Yıl sonunun geldiğini ve 10 gün daha bu konuda yetkililerin adım atmasını bekleyeceklerini dile getiren Başkan Ay, adımların atılmaması halinde de esnaf olarak eylem yapacaklarını belirtti. Ay, “Derdimizi açık ve net şekilde ifade ettik. Hiç kimseden bir şey istemiyoruz, esnafımızın önüne gölge olanları Allah rızası için alsınla yeter. Allah rızası için hak mıdır, plaka olmadan bu iş yapılır mı? Eğer normal ise bu kişiler halk otobüsü ya da ticari taksicilik de yapsın. Ben esnafımızın eridiğini görüyorum. Ama bizim yüzümüzden değil, ilgililerin işini yapmadıklarından dolayı. Gerekli izinleri alarak, Ocak ayının 10’nundan itibaren şehrimizde büyüklerimiz bu konuda bizi ciddiye alıp da bakmazlarsa bu soruna, bu emek hırsızlarını, bu vatan vergisini çalan hırsızlara engel olmazlarsa, yasal her türlü eyleme başlama kararı aldık'' dedi.

FOTOĞRAFLI