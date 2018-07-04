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Servis sürücülerinden çocuk istismarlarına tepki konvoyu

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, servis sürücüleri, 'idam' yazılı araçlarıyla konvoy oluşturarak, çocuk istismarlarına tepki gösterdi.  Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi'nde bir araya...

Servis sürücülerinden çocuk istismarlarına tepki konvoyu

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, servis sürücüleri, 'idam' yazılı araçlarıyla konvoy oluşturarak, çocuk istismarlarına tepki gösterdi. 
Çayırova ilçesine bağlı Akse Mahallesi'nde bir araya gelen yaklaşık 100 servis minibüsü sürücüsü, çocuk istismarı olaylarına tepki gösterdi. Protesto öncesi araçlara 'İstismara tacize idam', 'Tacize idam', 'Tek çare idam', 'Çocuklara tacize, tecavüze dur de', 'Bir zulme engel olamıyorsan onu duyur' yazılı kağıtlar yapıştırılıp, sprey boyalarla camlara yazılar yazıldı. Daha sonra konvoy oluşturan servis sürücüleri, Çayırova, Darıca ve Gebze ilçelerinde tur atıp, klakson çalarak, çocuk istismarlarına tepki gösterdi.

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