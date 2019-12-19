Servis minibüsünün altında kalan çocuğun ailesi şikayetçi

İZMİR'de, indiği servis minibüsünün önünden geçerken, sürücüsünün hareket etmesiyle servisin altında kalan U.T.'nin (9) ailesi, olayı görüntüleri izledikten sonra öğrendiklerini, kendilerine oğullarının düştüğünü söyleyen servis şoförü ve hostes hakkında şikayetçi olacaklarını dile getirdi.



Olay, dün saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İlkokul öğrencisi U.T., servisten indi. Sürücünün minibüsü hareket ettirmesi sonucu önünden geçmeye çalışan U.T. aracın altında kaldı. Olayı gören çevredekiler sürücüyü uyarıp, minibüsü durdurdu. Daha sonra, U.T.'ye yardım etti. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan U.T., Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ce Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan U.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Hastaneden taburcu olan U.T.'nin ailesi, olaydan sonra servis sürücüsünün kendilerine yanlış bilgi verdiğini, çocuğun düştüğünü söylediğini anlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden olayı izledikten sonra, durumun ciddiyetinin farkına vardıklarını aktaran aile, olayın, servis sürücüsü ve servis hostesinin ihmali sonucu meydana geldiğini düşündüklerini söyleyerek, şikayetçi olacaklarını açıkladı.



'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENE KADAR HİÇBİR ŞEYDEN HABERİM YOKTU'



U.T.'nin annesi Jale T., "Güvenlik kamerası görüntülerini görmeden önce çocuğumun sadece düştüğünü zannediyordum. Hastaneye götürdük. Görüntüleri izleyene kadar hiçbir şeyden haberim yoktu. İzledikten sonra şikayetçi olmaya karar verdim ve şu an şikayet etmeye gidiyorum. Bunun arkasından gitmeye devam edeceğim. Servis şoförüne bir can emanet ediyoruz, çocuk bu şekilde bırakılmaz, kapısının önüne kadar geçirilir. Ben çocuğumu emanet ediyorum ve çocuğum bu şekilde geliyor bana. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. Çok kötü bir duygu. Ufak bir düşme beklerken, çocuğunu aracın altında görmek berbat bir duygu. Servis şoförüyle çok muhatap olmadım. Sonrasında pişman olduğunu, hatasının olduğunu söyledi ama benim için önemli değil" dedi.