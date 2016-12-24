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Servis minibüsleri şehitler için konvoy oluşturdu

Edip TEKİN/BURSA, () - TERÖR olaylarında şehit düşen asker ve polisler için sosyal paylaşım sitesi üzerinden haberleşerek toplanan 300 servis minibüsü şoförü, araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu. Servisçiler, bir araya...

Servis minibüsleri şehitler için konvoy oluşturdu

Edip TEKİN/BURSA, () - TERÖR olaylarında şehit düşen asker ve polisler için sosyal paylaşım sitesi üzerinden haberleşerek toplanan 300 servis minibüsü şoförü, araçlarına Türk bayrakları asarak konvoy oluşturdu. Servisçiler, bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Sosyal paylaşım sitesi Faceboot’ta 'Raslantı Fan Clup' adıyla grup kuran servisçiler, son zamanlarda meydana gelen terör olaylarında şehit düşen asker ve polisler için Botanik Parkta bir araya geldi. Yaklaşık 300 servis minibüsünün şoförü, İstiklal Marşı okuyarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Ellerindeki Türk bayraklarını minibüslerin önüne takan servisçiler, konvoy oluşturarak kornalar eşliğinde şehir turu attı.
Motosikletli polislerin trafik güvenliğini sağladığı konvoydaki servisçiler adına konuşan Onur Yaman, “Bizim amacımız burada bir ve beraber olduğumuzu göstermek. Yaklaşık 300 minibüs var burada. Türkiye’de yaşanan terör olaylarından dolayı bizi bir birimize düşürmek isteyenler emellerine asla ulaşamayacak” dedi.
Yaman, Suriye’de El Bab operasyonunda 2 gün önce şehit düşen Bursalı Uzman Çavuş Ferhat Demir ile geçen 11 Aralık’ta İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Arena Stadı'nın yanında teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Bursalı polislerden Hüseyin Akyüz'ün ailelerine de başsağlığı diledi.

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