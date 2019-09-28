Servis kazasında ölen 3 kardeş, yan yana toprağa verildi

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Gelişen köyünden Toklu mezrasına giderken, servis minibüsünün takla atıp uçurumdan yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden orta okul öğrencileri Sümeyye (12) ve ablası Zilan (14) dün akşam saatlerinde gözyaşları içinde toprağa verildi. Acılı aile cenaze töreninde oğulları lise öğrencisi Agit Tekin'in (15) de tedavi gördüğü hastanede öldüğü haberini aldı. Agit de bugün sabah saatlerinde kız kardeşlerinin yanına gözyaşları arasında toprağa verildi.Kaza, dün öğlen saatlerinde, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Derecik'in Gelişen köyü Toklu mezrası yakınlarında meydana geldi. Gelişen köyündekitaşımalı eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp uçurumdan yuvarlandı. Kazada, kardeşlerden 8'inci sınıf öğrencisi Zilan, 6'ncı sınıf öğrencisi Sümeyye, lise 2'nci sınıf öğrencisi Agit Tekin, sürücü ve 2 öğrenci yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yaralı öğrenciler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Gelişen Köyü Ortaokulu öğrencisi Sümeyye ve ablası Zilan Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm madahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan ağabeyleri Agit Tekin ise askeri helikopterle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sümeyye ve ablası Zilan'ın cenazeleri yapılan otopsinin ardından dün akşam saatlerinde, ailelerine teslim edilip, Toklu Mezrasında toprağa verildi. Cenazı töreni sırasında acılı aile, Van'da tedavi gören Agit'in de hayatını kaybettiği haberini aldı. Gece saatlerinde 2 kız kardeşin yanına Agit, için de mezar kazılarak hazırlandı.GÖZYAŞLARI SEL OLDUYapılan otopsinin ardından Agit'in cenazesi toprağa verilmek üzere aileye teslim edildi. Sabah saatlerinde ise Van'dan alınan cenaze, uzun araç konvoyu ile Toklu mezrasına getirildi. 3 çocukları daha olan emekli güvenlik korucusu Ömer ve eşi Cihan Tekin ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kılanan cenaze namazını ardından Agit'in cenazesi, iki kız kardeşinin yanına daha önceden kazılan mezarda toprağa verildi.