Servis aracından düşen çocuk davasında şoföre ve görevliye para cezası

Bahri KARATAŞ/İZMİR, () - İZMİR'in Buca İlçesi'nde 5.5 yıl önce, yanlışlıkla düğmesine dokunduğu otomatik kapının açılmasıyla okul servis aracından düşen 11 yaşındaki Pelin T.'nin yaralanması üzerine açılan davada, hem şoför Kemal B.'ye hem de işi çıktığı için yarı yolda araçtan inen servis görevlisi Zeynep A.'ya verilen para cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Davaya konu kaza, 15 Aralık 2011 tarihinde, Buca ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförü Kemal B. (56) ve servis görevlisi Zeynep A. (31), 23 Nisan İlköğretim Okulu'nun öğrencilerini evlerine dağıtmaya başladı. Öğrencilerin dağıtımı sürerken, annesinden gelen telefonla babaannesinin kalp krizi geçirdiğini öğrenen servis görevlisi Zeynep A. durumu şoföre söyleyerek araçtan indi. Yola devam eden ve viraja girmek üzere olan şoför Kemal B, iddiaya göre, Pelin T.'nin ayakta olduğunu görünce oturması için uyardı. Ancak henüz öğrenci oturmadan viraja girince, ayakta olan Pelin T., dengesini kaybedip otomatik araç kapısının düğmesine yanlışlıkla dokundu. Kapı açılınca, Pelin T. hareket halindeki araçtan düşüp, yaralandı. Yaralanan Pelin T., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

MAHKEME PARA CEZASI VERDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Cumhuriyet savcısı, servis şoförü Kemal B. ve servis görevlisi Zeynep A. hakkında, 'Taksirle yaralama' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 13. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, servis görevlisi Zeynep A.'ya 3 bin 740 lira, servis şoförü Kemal B.'ye ise 4 bin 500 lira para cezası verildi. Sanık avukatları kararın temyizi için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi, servis şoförü sanık Kemal B.'nin, servis görevlisi Zeynep A.'nın araçtan inmesine izin vererek öğrencilerin araçtan indirilmeleri konusundaki sorumluluğu üzerine aldığını belirterek, 5'e karşı 2 oyla mahkemenin kararını bozdu.

MAHKEME KARARINDA DİRENDİ

Yargıtay'ın bozma ilamının ardından, sulh ceza mahkemelerinin kapatılması nedeniyle İzmir 34'üncü Asliye Ceza Mahkemisi'nde yeniden görülen davada, öğrenci Pelin T.'nin ailesinin avukatı Ali Balcı, "Biz Yargıtay'ın bozma ilamının doğru olmadığını düşünüyoruz. Mahkemenizin kararında direnmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme, verilen önceki kararın yerinde olduğunu belirtip Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'nin bozma ilamına uymadı ve sanıklara yine aynı cezayı verdi.

YARGITAY BU KEZ ONADI

Sanık avukatları, mahkemenin verdiği kararın temyizi için bir kez daha Yargıtay 12'nci Ceza Dairesi'ne başvurdu. 12'nci Ceza Dairesi, tekrar önüne gelen dosyayı, bir önceki kararının aksine onadı. Böylece servis görevlisi Zeynep A. 3 bin 740 lira, servis şoförü Kemal B. ise 4 bir 500 lira para cezasına çarptırıldı.

Yargıtay'ın kararı onamasını değerlendiren Pelin T.'nin ailesinin avukatı Ali Balcı, "Yargıtay daha önce oy çokluğu ile verdiği bozma kararındaki yanlışından dönmüştür. Umarım bu karar sonucunda, ailelerin çocuklarını emanet ettikleri okul servisindeki görevliler, sorumluluklarının daha fazla farkına vararak, kendilerine emanet edilen öğrencileri kendi öz çocuklarıymış gibi görüp daha hassas ve özenli davranırlar" dedi.

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