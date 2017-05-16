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Servis aracından düşen Burak, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, servis aracından düşen 12 yaşındaki Burak Barut, tedavisinin 11'inci gününde yaşamını yitirdi. Ölümüyle üzüntü yaratan minik Burak, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Alaşehir'in 5...

Servis aracından düşen Burak, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
MANİSA'nın Alaşehir İlçesi'nde, servis aracından düşen 12 yaşındaki Burak Barut, tedavisinin 11'inci gününde yaşamını yitirdi. Ölümüyle üzüntü yaratan minik Burak, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.
Alaşehir'in 5 Eylül Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi 30 numaradaki evde yaşayan Ahmet-Keziban Barut çiftinin iki çocuğundan Atatürk İlkokulu 5'inci sınıf öğrencisi Burak Barut, geçen 4 Mayıs'ta, okula gitmek üzere servis aracına bindi. Hacıbey Mahallesi Alaşehir girişinde servis aracından inmek istedi. Geri geri inerken ayağı aracın açık kapısındaki basamağa takılan Burak, yere düştü. Başını kaldırım taşına çarpan çocuk, beyin kanaması geçirdi. Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Burak, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmek istenirken kazadan 11 gün sonra dün yaşamını yitirdi.
Polis tarafından gözaltına alınan servis şoförü H.A.'nın ifadesinde "Burak Barut, önceki hafta servis aracıma binmek istedi. Ancak taşımalı öğrenci listesinde olmadığı için aracıma almamıştım. Bu kez yine ısrarla binmek istedi. Ben de eğitim öğretimden uzak kalmasın diye aracıma aldım. Hacıbey Mahallesi'nde inmek istedi. Ben kapıyı açtım. Ancak Burak kapıdan geri geri inerken dengesini kaybedip yere düştü. Böyle olacağını bilsem aracıma almazdım. Eğitimden kalmaması için iyilik yaptım. Ama üzücü bir son yaşadık. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. H.A, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Burak Barut'un ölüm haberi ailesi, yakınları, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerini gözyaşlarına boğdu. Burak, bugün Erenköy Mahallesi'nde öğlende kılınan cenaze namazından sonra Erenköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye ilçe milli eğitim şube müdürleri ve Alaşehirliler katıldı.

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