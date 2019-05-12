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Servis aracı ağaca çarptı: 3 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-FLORYA D-100 Karayolunda seyir halinde ilerleyen servis aracı, bir otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle parkta bulunan ağaca çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan 3...

Servis aracı ağaca çarptı: 3 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-FLORYA D-100 Karayolunda seyir halinde ilerleyen servis aracı, bir otomobille çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle parkta bulunan ağaca çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu Florya Beşyol Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halinde ilerleyen 34 LIC 138 plakalı bir Otobüs firmasına ait servis aracı ile arkadan gelen 34 ADC 851 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden servis aracı sürücüsü Karayolunun yan tarafında parkta bulunan ağaca çarptı. Kazada servis içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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