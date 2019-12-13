Flaş HaberYeni partinin kuruluş başvurusu yapıldı
Son Dakika
Prof. Dr. Kadıoğlu Küresel iklim değişikliği ile Karadenizlilerin burnu küçülecek (3) VATANDAŞ RÖPORTAJLARI
Servi Erdemoğlu Camii ibadete açıldı
GAZİANTEP'te Erdemoğlu ailesince yaptırılan 4 bin 500 kişilik Servi Erdemoğlu Camii, törenle ibadete açıldı. Cami açılışı için düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep...
GENEL 13.12.2019, 17:24
GAZİANTEP'te Erdemoğlu ailesince yaptırılan 4 bin 500 kişilik Servi Erdemoğlu Camii, törenle ibadete açıldı.
Cami açılışı için düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkanları, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve vatandaşlar katıldı. 8 bin metrekare alana kurulu, Osmanlı mimarisinden izler taşıyan caminin içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapıldığı belirtildi.
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, caminin yapımında çok özenli çalışıldığını söyleyerek, "Bu cami annemizin isteği üzerine yapılmıştır. Cami, taziye evi ve Kur'an kursu yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kentimize yakışır bir eser inşa etmeye çalıştık. İçerisindeki tavan süsleme ve bezemeleri Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapılmıştır. Biz bu eserin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Gaziantep'e gelen yerli yabancı tüm turistlerin de gezebileceği ve ibadet edebileceği bir eser olarak düşündük ve ona göre yaptık. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmak babamızın bize verdiği emirdir. Bu yolda devam ediyoruz" dedi
Vali Davut Gül ise, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 4 bin 500 kişinin namaz kılacağı açık ve kapalı alan bulunduğu belirtiliyor. Gaziantep'e böyle güzel eserler yakışıyor. Hayırsever ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin de ''Şehrim adına ve ülkem adına böyle bir eser kazandırıldığı için çok mutluyum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir eser olmuş'' dedi.
Öte yandan, törenle açılışı yapılan camide ilk cuma namazı kılındı.
Cami açılışı için düzenlenen programa Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçe belediye başkanları, Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Merinos Halı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu ve vatandaşlar katıldı. 8 bin metrekare alana kurulu, Osmanlı mimarisinden izler taşıyan caminin içerisindeki tavan süsleme ve bezemelerinin Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapıldığı belirtildi.
Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, caminin yapımında çok özenli çalışıldığını söyleyerek, "Bu cami annemizin isteği üzerine yapılmıştır. Cami, taziye evi ve Kur'an kursu yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kentimize yakışır bir eser inşa etmeye çalıştık. İçerisindeki tavan süsleme ve bezemeleri Türkiye'de konusunda uzman kişiler tarafından altın işleme olarak yapılmıştır. Biz bu eserin şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın yanı sıra Gaziantep'e gelen yerli yabancı tüm turistlerin de gezebileceği ve ibadet edebileceği bir eser olarak düşündük ve ona göre yaptık. Ülkemize, devletimize, milletimize ve bayrağımıza sahip çıkmak babamızın bize verdiği emirdir. Bu yolda devam ediyoruz" dedi
Vali Davut Gül ise, eserin ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, ''Osmanlı mimarisinden izler taşıyan, tavan ve duvar süslemeleriyle farklı bir iç dekora sahip camide aynı anda 4 bin 500 kişinin namaz kılacağı açık ve kapalı alan bulunduğu belirtiliyor. Gaziantep'e böyle güzel eserler yakışıyor. Hayırsever ailelerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz'' diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Fatma Şahin de ''Şehrim adına ve ülkem adına böyle bir eser kazandırıldığı için çok mutluyum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok güzel bir eser olmuş'' dedi.
Öte yandan, törenle açılışı yapılan camide ilk cuma namazı kılındı.
14°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 13 Aralık 2019
|İmsak
|06:42
|Güneş
|08:14
|Öğle
|13:03
|İkindi
|15:22
|Akşam
|17:43
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|14
|30
|2. Beşiktaş
|14
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|14
|25
|6. Galatasaray
|14
|23
|7. Alanyaspor
|14
|22
|8. Göztepe
|14
|20
|9. Malatyaspor
|14
|20
|10. Denizlispor
|14
|18
|11. Çaykur Rizespor
|14
|17
|12. Gaziantep FK
|14
|17
|13. Gençlerbirliği
|14
|14
|14. Konyaspor
|14
|14
|15. Kasımpaşa
|14
|12
|16. Antalyaspor
|14
|12
|17. Kayserispor
|14
|10
|18. Ankaragücü
|14
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|14
|30
|2. Akhisar Bld.Spor
|14
|25
|3. Erzurum BB
|14
|24
|4. Bursaspor
|14
|23
|5. Ümraniye
|14
|22
|6. Keçiörengücü
|14
|22
|7. Menemen Belediyespor
|14
|22
|8. Fatih Karagümrük
|14
|20
|9. Balıkesirspor
|14
|19
|10. Giresunspor
|14
|19
|11. Adana Demirspor
|14
|18
|12. Altay
|14
|17
|13. İstanbulspor
|14
|15
|14. Altınordu
|14
|13
|15. Osmanlıspor
|14
|11
|16. Boluspor
|14
|11
|17. Adanaspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|46
|2. Leicester City
|16
|38
|3. Man City
|16
|32
|4. Chelsea
|16
|29
|5. M. United
|16
|24
|6. Wolverhampton
|16
|24
|7. Tottenham
|16
|23
|8. Sheffield United
|16
|22
|9. Arsenal
|16
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|16
|22
|12. Brighton
|16
|19
|13. Burnley
|16
|18
|14. Everton
|16
|17
|15. Bournemouth
|16
|16
|16. West Ham
|16
|16
|17. Aston Villa
|16
|15
|18. Southampton
|16
|15
|19. Norwich City
|16
|11
|20. Watford
|16
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|34
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|16
|31
|4. Real Sociedad
|16
|27
|5. Getafe
|16
|27
|6. Athletic Bilbao
|16
|26
|7. Atletico Madrid
|16
|26
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|16
|24
|10. Osasuna
|16
|23
|11. Real Betis
|16
|22
|12. Levante
|16
|20
|13. Villarreal
|16
|19
|14. Real Valladolid
|16
|19
|15. Deportivo Alaves
|16
|18
|16. Eibar
|16
|15
|17. Mallorca
|16
|14
|18. Celta de Vigo
|16
|13
|19. Leganés
|16
|9
|20. Espanyol
|16
|9