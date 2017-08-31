Serinhisar'daki sel hasarı gün ağırınca ortaya çıktı (2)

BAKAN ZEYBEKCİ, SELİN VURDUĞU BÖLGEYİ İNCELEDİ

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yanında Vali Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Sema Ramazanoğlu, Şahin Tin ve Cahit Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile birlikte, bugün Serinhisar İlçesi'ne giderek, selin hasar verdiği bölgeleri inceledi ve bilgi aldı. Selden zarar gören Antalya Karayolu üzerindeki leblebi ve hediyelik eşya satan mağazalara gelen Bakan Zeybekci, işyeri sahiplerine geçmiş olsun diyerek, hasar hakkında bilgi aldı. Serinhisar Kaymakamı Hakan Alkan ve İlçe Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Kobaş, selin yol açtığı hasar hakkında Bakan Zeybekci'ye bilgi verdi.

Tek tesellilerinin can kaybı olmaması olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Selin oluşturduğu yaraları birlikte saracağız. Zarar ziyan tespiti yapılıyor. Yeter ki cana gelmesin, sevindirici olan bu. Bundan ders çıkarmalıyız. Gerekli kurumlarla nerelerde zayıf noktalarımız var onları görmüş olduk. İlçe derelerin önünde bir yer. Bu tür sıkıntıların yaşayabileceği ihtimali olan bir yer. Bir daha olmaması için alt yapı konusunda tüm desteği vereceğiz. Gelmiş geçmiş olsun. Bütün imkanlarımızı kaynaklarımızı kullanacağız. Yaraları saracağız" dedi.

"YAŞLI KADININ EVİ TEKRAR YAPILSIN" TALİMATI

Bakan Zeybekci, daha sonra ilçe merkezindeki hasar gören sokaklar ile evleri inceledi. Yanına yaklaşan 11 yaşındaki Emine Tahmaz, komşuları olan 65 yaşındaki işitme engelli Ayşe Ana Tahmaz'ın evinin büyük hasar gördüğünü söyledi. Bunun üzerine Bakan Zeybekci, küçük kız ile birlikte Tahmaz'ın evine gitti. Zeybekci, sel basması sonucu büyük hasar gören evin yıkılıp, tekrar yapılması talimatını verdi.

Evinin yeniden yapılacağını öğrenen işitme engelli Ayşe Ana Tahmaz ise kendisine yardımcı olunmasını sağlayan küçük Emine'ye sarılıp, gözyaşı döktü.

Serinhisar Kaymakamı Hakan Alkan ise afetle ilgili yaptığı açıklamada, 22 binada su baskını oluştuğunu, 8 evin eşyalarının zarar gördüğü ve 6 araçta da maddi hasar meydana geldiği belirtti. Tarımsal alanda da zarara yol açan afetten 15 çiftçi etkilenirken, 40 ton arpa ile 50 ton buğday ile 35 ton işlenmemiş nohudun zarar gördüğünü söyledi.

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