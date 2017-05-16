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Serik'te 1500'den fazla kuş halkalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde mart ayında faaliyete geçen Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar 35 türden 1500'den fazla kuş halkalandı. Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu araştırma...

Serik'te 1500'den fazla kuş halkalandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde mart ayında faaliyete geçen Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar 35 türden 1500'den fazla kuş halkalandı.
Boğazkent Kuş Halkalama İstasyonu araştırma koordinatörü Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hakan Karaardıç, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6'ncı Bölge Müdürlüğü ile Serik Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında geçen mart ayında faaliyete geçen istasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Bugüne kadar 35 kuş türünden 1500'den fazla kuş yakalayıp, halkaladıklarını anlatan Yrd. Doç. Dr. Karaardıç, "Bu süreçte halkalama çalışmamızda Polonya ve İsrail halkalı kuşlar tekrar yakalandı. Ayrıca, 2011 yılında yine bölgede bizim halkaladığımız bir karatavuk (turdus merula) 2017 yılı nisan ayında 6 yıl sonra tekrar yakalandı. Bu sonuçlar, göçmen kuş türlerinin göç yolculukları, nereye ve ne kadar sürede gittikleri, göç davranışları ve ekolojileriyle doğada ne kadar süre yaşadıkları hakkında önemli bilgiler vermektedir" dedi.
Bölgede önceki yıllarda yapılan çalışmalarda 238 farklı kuş türünün tespit edildiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Karaardıç, "Bu türlerden 86'sı bölgede kuluçkaya yatmaktadır. Ayrıca 150 civarında göçmen kuş türü, bölgeyi konaklama ve dinlenme istasyonu olarak kullanmakta, Sibirya gibi kuzey bölgelerde yer alan üreme bölgelerine uçmaya devam etmektedir" diye konuştu.
Kuş çeşitliliği açısından son derece zengin ve önemli olan bölgenin eko-turizm açısından tanıtımına katkı sağlayacak çalışma planladıklarından bahseden Yrd. Doç. Dr. Karaardıç, şöyle dedi:
"Özellikle bölgede yayılış gösteren nesli tehlike altındaki türlerle Avrupa'da yayılışı olmayıp bölgede olan türlerin ön plana çıkarılarak turizmcilerle işbirliği içinde çalışmaların gerçekleştirilmesi, gerek bölgemizin tanıtımına gerekse eko-turizm kapsamında da turizm faaliyetlerinin ortaya çıkmasında önemli olacaktır."

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