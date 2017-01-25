Şerife Boz: “O mahşer gibi yere vatanım, bayrağım ve milletim için gittim”

İSTANBUL () -BAĞCILAR Belediyesi’nin düzenlediği 14'üncü Kadınlar Şurası’nda 15 Temmuz darbe girişiminde kadınların cesur duruşu, kadınların sivil toplum faaliyetlerine katılımı, subliminal mesajlardan korunma ve demokrasi kahramanı kadınlar konusu tartışıldı. Darbeye teşebbüs günü neler yaşadıklarını anlatan 15 Temmuz gecesinin kadın kahramanlarından Şerife Boz, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatını duyduktan sonra tekbir getirerek oğullarımı ve torunlarımı yanına alıp kamyonla Taksim’e çıktım" dedi.

Programın açılışında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı 15 Temmuz darbe girişimine karşı duran milletin yeniden silkinerek Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunu yaşattığını belirtti. Bağcılar Belediyesi Kadın Meclisi’nce Halk Sarayı’nda gerçekleştirilen programın Moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Esra Elönü’nü yaptı. Programda konuşmacı olarak Senarist Ayşe Karaköse, 15 Temmuz gecesinin kahramanlarından Şerife Boz ve İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Başkanı Funda Ozan Akyol katıldı.

"VATANIM, BAYRAĞIM VE MİLLETİM İÇİN GİTTİM"

Oğlunun tankın üzerine çıktığı ve minarelerden selanın okunduğu sırada çok etkilendiğini ifade eden Şerife Boz, “Ben o mahşer yeri gibi yere vatanım, bayrağım ve milletim için gittim. Yine olsun yine korkmadan giderim. Başımı yere vurdum, kolumu incittim. Şehit olmayı çok arzuladım. Ancak, Allah nasip etmedi. Demek ki herkese şehitlik nasip olmuyor” dedi.

"FETÖ ÇOCUKLARI AİLELERDEN KOPARDI"

Kadın ve Sivil Toplum Faaliyetleri konulu sunum yapan Funda Ozan Akyol, "FETÖ çocukları ailelerden kopardı. Ailenin toplumun kalesidir. Aile kurumunun korunmasına dönük çalışmalar yapmazsak uygulanan kötü politikalar büyük zarar verir. Ailelerinin ilgi göstermediği çocuklaren küçük bir boşlukta tuzağa düşürülüyor. Aileler çok dikkatli olmalı” dedi.

"25.KAREYE DİKKAT"

Subliminal mesajların tehlikesine dikkat çeken Ayşe Karaköse, Rusya ve ABD’nin filmler aracılığıyla mesajlar verdiklerini ifade etti. Sovyet hükümetinin yıllarca kendi propagandasını yaptığını belirten Karaköse, şöyle konuştu:

“ABD’nin Hollywood dünya sineması da kendi film dillerine uyacak şekilde mesajı gizleyerek vermenin yollarını buldu. 25. kareyi kullanıyorlar. Saniyede 24 kare akan bir filmin içinde fazladan bir kare eklenmesiyle 25. kare oluşuyor. Dövüş kulübü filminde bununla ilgili fazlasıyla örnek görebiliyoruz. Amaçları kafalarındaki yeni dünya dedikleri düzeni mesajlarla anlatmak. Masonik ve satanik yapıya itaat eden şeytanın yolunda giden, onların ürünlerini satın alan ve algılarıyla yönlenen bireyler istiyorlar.”

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