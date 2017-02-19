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Şerife Bacı adına soğukta 95 kilometre yürüyecekler

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi'nde Kurtuluş Savaşı'nda cepheye top taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı adına düzenlenen ve 4 gün sürecek 95 kilometrelik zorlu yürüyüş başladı. Kurtuluş...

Şerife Bacı adına soğukta 95 kilometre yürüyecekler

Barış İLYASOĞLU/İNEBOLU (Kastamonu), () - KASTAMONU'nun İnebolu ilçesi'nde Kurtuluş Savaşı'nda cepheye top taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı adına düzenlenen ve 4 gün sürecek 95 kilometrelik zorlu yürüyüş başladı.
Kurtuluş Savaşı yıllarında top mermileri ıslanmasın diye üzerindeki kazağı örterek kağnısıyla cepheye giderken donarak şehit olan Şerife Bacı anısına düzenlenen 'Şerife Bacı ve Tüm Şehitlerimizi Anma İstiklal Yolu Yürüyüşü' İnebolu Limanı'ndan başladı. Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, ile İnebolu, Küre ve Seydiler Belediyesinin desteğiyle düzenlenen yürüyüşe Türkiye'nin farklı kentlerinden 200 kişi katıldı. Milli mücadele döneminde gemilerle İnebolu'ya getirilen silah ve cephanenin Kastamonu üzerinden Ankara'ya ulaştırıldığı güzergahın 'İstiklal Yolu' olarak tarihe geçtiğini belirten İnebolu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, "Kayık ve kağnının işbirliğinde istiklale yüründü. Bu mucizenin kahramanlarından biri de elverişli bir liman olmamasına rağmen canla başla mühimmatı boşaltan İnebolulu denizcilerdir. İnebolu'nun yiğit evlatları kayık ile kağnının birleşmesi ile destansı zaferin mimarı olmuşlardır. Gösterdikleri başarı ve cesaretten dolayı da 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından beyaz şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilmiştir" dedi.
Yürüyüş öncesi temsili olarak kayıklardaki cephanelerin Hamamcı Kadı Salih eşliğinde mavnacılar ile sahile çıkartılarak kağnıya yüklenmesi canlandırıldı. Törenin ardından yürüyüşe katılanlar 4 gün sürecek 95 kilometrelik zorlu yürüyüşe başladılar. Yürüyüşe katılan gruplar İnebolu, Küre ve Seydiler ilçelerindeki kamp alanlarında kar üzerinde kurucakları çadırlarda geceyi geçirecekler. Doruk mevkiindeki ilk alana ulaşan gruplar çadırlarını kurdu. Belediye ekipleri tarafından gruba sucuk ekmek ikram edildi. Yürüyüş 21 Şubat'ta Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

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