Şeref Malkoç: Vekilin Kanal İstanbul başvurusu var, inceleyeceğiz

KAMU Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Kanal İstanbul konusu idari bir karardır, kurumumuzun alanına giriyor. Hatta bir milletvekili arkadaşımız, geniş dilekçe ile Kanal İstanbul'la ilgili müracaat etti. Bakacağız. Yeni müracaat, inceleyeceğiz" dedi.Kamu Başdenetçisi Malkoç, 'Ombudsman Halkla Buluşuyor' programı için Denizli'ye geldi. 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi İçin Teknik Destek Projesi' kapsamında otelde basın mensuplarıyla bir araya gelen Malkoç, kurumun çalışmasını ve işleyişini anlattı. Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, Türkiye'nin yeni, genç, dinamik kurumlarından olduğunu söyledi. Dünyada son yıllarda yargı dışı alternatif çözüm yollarının ağırlık kazandığını kaydeden Malkoç, "Vatandaşla devlet arasında, kamu hizmetleri alanında sorun çıktığında mahkemeye gitmeden, yargıya intikal etmeden bunu çözmek için kurulmuş kurumlardan, Kamu Denetçiliği Kurumu. Çok özelliği var. Birincisi çok kolay ulaşılan kurum. Müracaatlarda şart aramıyoruz. İnsanımız derdini, sıkıntısını, sorununu iletsin; altında da imzası bulunsun. Öbür tarafı biz hallediyoruz" diye konuştu.'HAK ARAMA KÜLTÜRÜ KONUSUNDA GAYRET SARF ETMEK GEREK'Türkiye'de kamu hizmetleri kalitesinin artırılmasına katkıda bulunma ve iyi yönetim ilkelerini yerleştirmenin ana görevleri olduğunu dile getiren Malkoç, şunları söyledi:"Türkiye'de insan haklarının gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İdarenin şeffaf olmasını, denetlenmesini ve insan odaklı hizmet sunmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bütün bunları yapmak için de insanımızın anayasada ve yasalarda var olan haklarını bilmesi gerekiyor. İşte biz buna 'hak arama kültürü' diyoruz. Bu anlamda Türkiye'de hak arama kültürü konusunda biraz daha gayret sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü anayasamıza ve yasalara baktığımızda Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeyde düzenlemeler var. Ancak bu hakların kullanılması ve uygulamada karşılaşılan problemler noktasında almamız gereken önemli mesafe var. Bu anlamda Kamu Denetçiliği Kurumu, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyor."'ZİHİNLERİ DEĞİŞTİRMEK, ANAYASAYI DEĞİŞTİRMEKTEN DAHA ZOR'Türkiye'de kamu hizmetlerinin kalitesinin artması için de çalışmalarda bulunduklarını aktaran Malkoç, şöyle konuştu:"Yasalarımızı da değiştirebiliyoruz, anayasamızı da değiştirebiliyoruz. Ama en zor şey anlayışı değiştirmek, zihni değiştirmek. Bunun için mücadele vermemiz gerekiyor. Zihinleri değiştirmek, anayasayı değiştirmekten daha zor. Burada hepimize görev ve sorumluluk düşüyor. İşte bizim çabamız da bu. Türkiye'de bu potansiyel var. Bu potansiyeli harekete geçirmemiz gerekir. Yapacağımız şey basit. Anayasada yasada var olan hak ve özgürlükleri kullanma konusunda biraz daha çaba sarf edeceğiz, hak arama yollarını artıracağız. Bize son 5 yılda yapılan şikayetlere baktığımızda birinci sırada ya eğitimden geliyor veya kamu personelinden. En yoğun şikayetler bunlar arasında değişiyor. Üçüncü sırada sosyal güvenlik kurumlarından, dördüncü sırada yerel yönetimlerden, beşinci sırada adaletin işleyişinden geliyor. Temel sıkıntımız, kamu hizmetleri konusunda kamu görevlilerinin iyi yönetim ilkelerini öğrenmeleri, hukukun üstünlüğü konusunda titiz davranmaları noktasında çaba göstermek, insanımız açısından da hak arama yolları konusunda biraz daha bilinçlenmesi. Bunu başarırsak çok büyük mesafe alacağız."'KANAL İSTANBUL BAŞVURUSUNU İNCELEYECEĞİZ'Kamu Başdenetçisi Malkoç, toplantının sonunda 'Kanal İstanbul' ile ilgili soru yöneltilmesi üzerine, "Kanal İstanbul konusu idari bir karardır, kurumumuzun alanına giriyor. Hatta bir milletvekili arkadaşımız, geniş bir dilekçe ile Kanal İstanbul'la ilgili müracaat etti. Bakacağız. Yeni müracaat, inceleyeceğiz. Bu müracaat elbette hukuki bir müracaattır. Milletvekili de neticede vatandaştır, bize müracaat edebilir" dedi.