Serbest dalışçı Birgül Erken dünya rekoru kırdı, şehitlere ithaf etti

ÇANAKKALELİ serbest dalış sporcusu Birgül Erken (46), Anafartalar Spor Salonu'nda, kadınlarda, 'Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 Metre Geniuses Dünya Rekoru'nu 2 dakika 24 saniye 96 saliselik dereceyle kırdı. Erken, rekorunu tüm şehitlere ithaf etti.

Milli serbest dalış sporcusu, evli ve bir çocuk annesi Birgül Erken, 'Tek Nefesle Sualtında Bisikletle 60 metre Geniuses Dünya Rekoru' denemesini bugün saat 11.00'de Anafartalar Spor Salonu'ndaki olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirdi. Rekor denemesi için havuza gelen Erken, yaklaşık 2 saat süreyle nefes antrenmanı yaptı. Son hazırlıklarını tamamlayan Birgül Erken, suya indirilen bisiklete binerek rekor denemesine başladı. Su altında pedal çeviren Erken, 2.20 metre derinlik, 60 metre uzunluğundaki parkuru 2 dakika 24 saniye 96 saliselik dereceyle tamamlayarak kadınlarda dünya rekorunu kırmayı başardı.

Emekli Su Altı Taarruz (SAT) komandosu, judo, su altı, paraşüt, jimnastik, halter ve yüzme şampiyonu, ayrıca etkinlik hakemi Namık Ekin rekorlar ilgili yaptığı açıklamada, "Milli sporcu Birgül Erken'in Türk sporunu dünyaya tanıtmasından çok memnunum. Geniuses Dünya Rekorları Denetleme ve Sertifikalandırma Derneği olarak Çanakkale Valiliği'nin ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bize verdiği yetkiyle kendisine sertifikasını takdim ediyoruz. İnşallah bu başarı diğer Türk kızlarına, Türk kadınlarına ve bayanlarına örnek olur. Birgül Erken'den daha çok şey bekliyoruz. Ayrıca bu rekoru özellikle Türkiye'ye getirdiği için Birgül kardeşime çok teşekkür ederim" dedi.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZE İTHAF'

Rekorunu Çanakkale şehitlerine ve vatan uğrunda hayatlarını veren tüm şehitlere ithaf ettiğini belirten milli sporcu Birgül Erken ise "Bu rekoru şehitlerimize ithaf etmek benim için ayrıca bir gurur veriyor. Bu vatan için canlarını veren nice şehitlerimiz var. Çanakkale Destanı bu topraklarda yazıldı. Bu dünya rekorunu bu özel güne denk getirmeyi özellikle istemiştim. Çünkü ben Çanakkale'de doğup büyümüş, bu ruhu solumuş bir insanım. Bu rekorumu tüm şehitlerimize ithaf ettim. Bu rekorun şu anda vatan savunmasında olan Mehmetçiklerimize bir moral olmasını istiyorum. Çünkü zor günlerden geçiyoruz. Suyun altında bu rekoru kırmak istediğim anlarda hep bu düşünceler içerisindeydim. Değişik duygular. Beni çok heyecanlandırdı. Aynı zamanda bu topraklarda yaşamış olmak beni gururlandırıyor" diye konuştu.

BİRGÜL ERKEN KİMDİR?

Serbest dalış branşında milli sporcu olarak Türkiye'yi uluslararası birçok organizasyonda temsil eden Birgül Erken, 1972’de Çanakkale’de doğdu. Trakya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenim gören Erken, aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladı. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü’nden de mezun oldu. 2010’da sistemli bir biçimde antrenmanlara başlayan Birgül Erken, serbest dalışın farklı disiplinlerinde hem havuzda hem de denizde defalarca Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. 2011 yılından bu yana serbest dalış branşında milli forma giyen sporcu, dünya şampiyonalarında iki kez bronz madalya elde ederek Türk bayrağını kürsüye taşıdı. Serbest dalışta bu başarıya ulaşan sayılı Türk kadınından biri olan Birgül Erken aynı zamanda sualtı fotoğrafçılığı ve sualtı modelliği de yaptı. Aktif olarak sosyal sorumluluk projelerine katılan ve kişisel sergiler açan Birgül Erken, stok fotoğrafçılığı ve sanatsal fotoğraf çalışmalarına devam ediyor. Evli ve bir çocuk annesi olan milli sporcu, Çanakkale’de yaşıyor ve Çanakkale Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapıyor.



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