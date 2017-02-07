Seracılık öğrenen çiftçiler sınavda ter döktü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde seracılık kursuna katılan çiftçiler, eğitim programının ardından sertifikalarını alabilmek için 100 sorudan oluşan test sınavında ter döktü.

Çal Belediyesi ile Çal Ziraat Odası, geçen yıl seracılık programını hayata geçirdi. Yeni yatırımcılar ve yatırımcı adayları için 4 ay önce kurs açıldı. Kurs kapsamında teorik ve pratik eğitimler verilirken, eğitim sürecinin tamamlanmasının ardından kursa katılan 55 kişi sınava tabi tutuldu. 100 soru sorulan kursiyerler, tarlada değil sınavda ter döktü. Belediyenin toplantı salonunda yapılan sınavda, kursiyerler bitki koruma, besleme, sulama otomasyonu, bitki sulama, ürün pazarlama, sera kurumu, toprak analizleri gibi konularda test usulü hazırlanan sınavda 90 dakika boyunca soruları cevaplamaya çalıştı.

HEDEF DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM

Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, Ziraat Odası ile birlikte geçtiğimiz yıl seracılık projesini hayata geçirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Domates fideleri toprakla buluştuğu aynı yıl, Çal ihracat yapmaya başladı. Rusya'dan Arabistan'a Çal domatesi aranır ürün haline geldi. Yöremizde kırsal kalkınma hareketini başlatmak için tarım kenti projemizi başarıyla uygulamamız gerekiyordu. Şu ana kadar oldukça sağlıklı ve bilinçli gidiyoruz. Yakın gelecekte Çal, bilinçli üretim ve pazarlama yapan tarım kenti haline gelecek. Hedefimiz dünya standartlarında kaliteli üretim yapmak. Zaten en büyük milliyetçilik üretmektir. Bu toplumun refah seviyesinin artması, insanlarımızın mutlu olması için üretmeliyiz. Sınavda ter döken tüm kursiyerlerimize şimdiden üretime yapacakları katkıdan ötürü teşekkür ediyorum."

'SERACILAR TEORİK VE PRATİK YETİŞİYOR'

Çal'daki seracılık çalışmalarında Çal Belediyesi ile Çal Ziraat Odası'na baş danışmanlık yapan Ziraat Mühendisi Gökhan Hakkı Gököz sera kuranların, kuracak olanların ve seralarda çalışacakların teorik ve pratik eğitimle yetiştirildiklerini söyledi. Gököz, "İstiyoruz ki, Çal seracılığı profesyonelce yapsın. Biz, 4 ay süren kurslarımızda kursiyerlerimize dolu dolu bilgiler aktardık. Kurslara ilgi büyük oldu" dedi.

Sınavı geçerek sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere belgeleri Perşembe günü törenle verilecek.

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