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Sera Gölü'nde temizlik çalışması

Uğur AYDIN/AKÇAABAT (Trabzon), () - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yağışların azalması ve hidroelektrik santralinin (HES) su tutması nedeniyle suyun çekilmesi sonucu bataklığa dönen tabiat parkı Sera Gölü'nde, temizlik çalışması başlatıldı.  Akçaabat...

Sera Gölü'nde temizlik çalışması

Uğur AYDIN/AKÇAABAT (Trabzon), () - TRABZON'un Akçaabat ilçesinde, yağışların azalması ve hidroelektrik santralinin (HES) su tutması nedeniyle suyun çekilmesi sonucu bataklığa dönen tabiat parkı Sera Gölü'nde, temizlik çalışması başlatıldı. 
Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, azalan yağışlar ve hidroelektrik santralinin su tutması nedeniyle bataklığa dönüştü. Yüzeyinin büyük bölümü balçıkla kaplanan ve dere yatağına atılan çöplerin biriktiği gölde kirlilik meydana gelirken, sivrisinekler üremeye başladı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 22'nci Bölge Müdürlüğü'nce Sera Gölü'nde temizlik çalışması başlatıldı. DSİ 22'nci Bölge Müdür Vekili Dr. Emre Akçaylı, yapılan çalışmayla gölün eski güzelliğine kavuşacağını belirterek, "Planlamalar ve koordineli çalışmalarla birlikte Sera Gölü'nü en kısa sürede temizleyerek, eski güzel günlerine kavuşturacağız" dedi.

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