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Sepetli motosiklet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 

ELAZIĞ'da sepetli motosikletin takla atarak devrilmesi sonucu, İsa Yıldırım (74) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.  Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Palu ilçesine bağlı Bozçanak köyünden, Baltaşı köyüne gitmekte olan Salih Aydemir...

Sepetli motosiklet takla attı: 1 ölü, 2 yaralı 
ELAZIĞ'da sepetli motosikletin takla atarak devrilmesi sonucu, İsa Yıldırım (74) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 
Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Palu ilçesine bağlı Bozçanak köyünden, Baltaşı köyüne gitmekte olan Salih Aydemir idaresindeki üç tekerlekli sepetli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Devrilen araçtaki Salih Aydemir ile Dursun Şekerci ve İsa Yıldırım yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Elazığ'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan İsa Yıldırım, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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