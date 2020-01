Sepet yapmayı öğrenen kadınlar, ev ekonomisine katkı sağlıyor

AKSARAY'da, İŞKUR'un açtığı sepet yapma kursuna giden 21 kadın, ürettiği ürünleri 20 ila 100 TL arasında satarak, ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kadınlara yaklaşık 168 saat süren eğitim verdiklerini söyleyen kurs eğitmeni Hatice Taşcıoğlu, ''Kadınlar burada hem iş öğreniyor, hem de paralarını alıyor. Bu sanatı da geçmişten geleceğe devam ettirmiş oluyoruz. Hayat boyu kadınlarımıza el sanatlarını öğretmiş oluyoruz'' dedi.Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün iş birliği ile sepet yapma kursu açıldı. Kursta 168 saat süren eğitim alan kadınlar, hem sepet yapmayı öğreniyor, hem de yaptıkları ürünleri 20 ile 100 TL arasında değişen fiyatlara satarak gelir elde ediyor. Kadınlar ayrıca eski bir el sanatı olan sepet yapmayı, geleceğe de kazandırıyor.Eğitmen Hatice Taşcıoğlu, eğitime 21 kadının katıldığını söyleyerek kurs hakkında şu bilgileri verdi:"Buranın yaşlı teyzeleri sepet örme işinde çok yetenekliler. Bende işin teknik kısmını öğretiyorum. Kadınlar burada hem iş öğreniyorlar, hem de İŞKUR'dan yevmiye alıyor, ayrıca ürünleri satıp para kazanıyorlar. Bu sanatı da geçmişten geleceğe devam ettirmiş oluyoruz. Hayat boyu kadınlarımıza el sanatlarını öğretmiş oluyoruz."'BU TEKNİK HER YERDE YOK'Sepet yapımında kullanılan otları ilçedeki göletten temin ettiklerini ifade eden Taşcıoğlu, "Her yerde sepet örülüyor; ama bu teknik her yerde yok. Göletimizden otlar toplanıyor, kurutuluyor ondan sonra örülecek ortama getirilip tekrardan ıslatılıp, önce tuğralar hazırlanıyor. Daha sonra hangi şekilde ürün yapılacaksa, kalıplarına göre ürünler yapılıyor. Bunun yanında desenli ürünlerimiz var" dedi.'EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYORUZ, BİRBİRİMİZE DE DESTEK OLUYORUZ 'Kursta eğitim gören ve günde 15 ile 20 arasında sepet ürettiklerini belirten Meryem Samur ise şöyle konuştu:"Sabah buraya geliyoruz ve yapacağımız sepetin büyüklüğüne göre ebat belirliyoruz. Burada günde ortalama 15 ile 20 arası sepet üretiyoruz. Burada çalışarak aile bütçesine katkıda da bulunuyoruz. Buraya gelmek bize iki yönden iyi geliyor. Sadece eşlerimizin çalışmasıyla olmuyor. Hayat pahalılaştı. Bizim aile bütçesine katkı sağlamamızdan, eşlerimiz de mutlu oluyor. Buraya gelince bizde mutlu oluyoruz. Bize psikolojik olarak çok iyi geldi. Burada bir aile ortamımız var. Burada kadınlar hepimiz birbirimize destek oluyoruz."