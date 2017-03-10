Tufan HAMARAT/İZMİR, () - TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve Ak Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, "Bu millet, bu ülkede diktatörleri yaşatmaz" dedi.

İzmir'de Ak Parti il binasında partililere konuşan Şentop, anayasa değişikliğini anlatmak için çaba harcadıklarını söyledi. Şentop, "Evet de hayır da diyen neden bunu söylediğini bilsin istiyoruz. Ancak 'hayır' kampanyasını yürütenler bazı bilgileri çarpıtarak yanlış bir karar için gayret gösteriyor. Uğur Mumcu'nun bir sözü var, 'bilgi sahibi olmadan görüş sahibi olmak', bizim bütün vatandaşlarımıza neye evet ya da hayır dediklerini anlatmamız lazım" dedi.

Mustafa Şentop, 'hayır' kampanyasına öncülük eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu anayasa değişikliğindeki 18 maddeyi bilmemekle suçladı. Anayasa değişikliğinin bir hükümet sistemi değişikliği olduğunu belirten Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2003 yılında 'Türkiye bu sistemle yoluna devam edemez, Türkiye'nin mutlaka yarı başkanlık ve başkanlık sistemine geçmesi lazım' dediğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun verdiği Hitler ve Musolini örneğini eleştiren Şentop, "Hitler ve Musolini parlamenter sistem içinde yetişmiştir. İkisi de parlamenter sistemde yetişmiş. Verdiği örnek de yanlış demek ki dünyanın en büyük diktatörleri parlamenter sistemde yetişiyor. Türkiye'de koalisyon hükümetleri döneminde yüzde 21'le başbakan olup ülkeyi yönetenler oldu biz yüzde 50 oy alıp ancak yönetebilirsin diyoruz. Millete hakaret edenler yüzde 50 oy alamazlar, yüzde 50 oyu millete saygı gösteren bir siyasetçi alabilir" dedi.

Tek adam ve diktatörlük sözünün cehaletten kaynaklandığını ileri süren Şentop, dünyada iyi işleyen bütün hükümet sistemlerinde son sözü tek kişinin söylediğini vurguladı.

"ATATÜRK İNÖNÜ'YLE DARGIN GİTMİŞTİR"

Türkiye'de kağıt üzerinde de uygulamada da çift başlılık olduğunu, bunun da sorun yarattığını belirten Mustafa Şentop, "Bu problem, Atatürk döneminde de vardı. Atatürk, İnönü'yü görevden almıştır ve Atatürk İnönü'yle dargın gitmiştir" dedi.

Şentop, daha sonraki dönemlerde başa gelenler arasında itilaf olduğu görüşünü savunan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her cumhurbaşkanı mutlaka başbakanla bir kriz yaşamıştır. Kılıçdaroğlu'nun tabi kafası karışık, 'Bir otobüste bile 2 şoför var' diyor, iyi de ikisi yan yana mı oturup kullanıyor, uçaklar için de aynı şey, biri yorulunca diğeri kullanıyor yandaki yardımcı. Bunu da bilmiyor. İşleyen sistemlerde son sözü tek kişinin söylemesi lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör' diyenlerin milleti korkutmak için böyle bir söylemde bulunduğunu ileri süren Mustafa Şentop, "Bugüne kadar zaten Recep Tayyip Erdoğan'a diktatör demiyorlar mıydı? Arkadaş bir karar verin bugün mü diktatör, yoksa yeni sistemle mi diktatör olacak? Ellerinde bir şey olmadığı için milleti korkutmak için böyle söylüyorlar. Bu millet bu ülkede diktatörleri yaşatmaz" diye konuştu.

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