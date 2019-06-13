Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Şenol Güneş hakkında "takipsizlik" kararı 

Yüksel KOÇ / İstanbul - FUTBOL yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun şikayeti üzerine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı. Kaya Çilingiroğlu, Avukatı...

Şenol Güneş hakkında "takipsizlik" kararı 

Yüksel KOÇ / İstanbul - FUTBOL yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun şikayeti üzerine A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş hakkında, "Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma takipsizlikle sonuçlandı.
Kaya Çilingiroğlu, Avukatı Polat Dilli aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak,o dönem Beşiktaş Teknik Direktörü olan Şenol Güneş'in 19 Ocak 2019 tarihinde yaptığı sosyal medya paylaşımı ile kendisine hakaret ettiğini öne sürerek şikayetçi oldu. 

GÜNEŞ İFADE VERDİ
Şikayet üzerine soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit'e 6 Mart 2019 tarihinde ifade veren Şenol Güneş, şikayetçi Kaya Çilingiroğlu'nun Beşiktaş ve Akhisar arasında oynanan maçtan sonra bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada kendisine ve Beşiktaş'a yakışmayacak şekilde konuştuğunu, bunun üzerine de cevap niteliğinde, kimseyi kötülemeyecek şekilde düşüncelerini açıkladığını söyledi. Açıklamasında müşteki Kaya Çilingiroğlu'nu doğrudan doğruya hedef almadığını, onun adını anmadığını söyleyen Güneş, sadece eleştiride bulunduğunu, suç kastı olmadığını kaydetti. 
Savcı Yiğit, şikayetçi Kaya Çilingiroğlu'na tebligat göndererek, 10 gün içinde beyanda bulunmasını istedi ancak Çilingiroğlu savcılığa giderek beyanda bulunmadı. 

SAVCI TAKİPSİZLİK VERDİ ÇİLİNGİROĞLU İTİRAZ ETTİ
Savcı, Şenol Güneş'in kendisinin eleştirilmesi üzerine cevaplar verdiği, bu cevapların hiçbirinde müştekinin adının geçmediğini gerekçe göstererek, takipsizlik kararı verdi. Kaya Çilingiroğlu'nun Avukatı Polat Dilli, takipsizlik kararına itiraz etti.  

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328