Şenlikoğlu: Hiç kimse şehitliğe inancımızı algı oyunlarıyla sorgulamaya kalkışmasın

CUMHUR İttifakı AK Parti Giresun Belediye Başkan adayı Aytekin Şenlikoğlu, şeçim kampanyasında, şehit naaşının askerlerin omzunda taşındığı fotoğrafı kullandığı yönündeki iddiaya tepki gösterdi. Şenlikoğlu, "Hiç kimse bizim vatan sevgimizi, şehitliğe olan inancımızı, bu ve buna benzer art niyetli ve yalan yanlış algı oyunları üzerinden sorgulamaya kalkışmasın" dedi.

Giresun Belediye Başkan adayı AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu'nun, Şırnak'ta 20 Mart Çarşamba günü PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı'nın naaşının, askerlerin omzunda taşındığı fotoğrafının yer aldığı ve altında 'Vizyon 2028' yazılı afişi, seçim kampanyasında kullandığı öne sürüldü. Şenlikoğlu, yaptığı açıklamayla, iddialara tepki gösterdi. Şehitlik kavramı üzerinden oy devşirmek gibi çirkin bir davranışı asla düşünmediklerini vurgulayan Aytekin Şenlikoğlu, şunları söyledi:

"Öncelikle, vatanın bölünmez bütünlüğü adına bu ülkenin bir karış toprağı için canlarını ortaya koymuş aziz şehitlerimizin, hayatımız boyunca bizler için tarif edilmeyecek kadar çok büyük anlam taşıdığını belirtmek isterim. Şehitlik kavramı, bu zamana kadar bizim için ne siyasetin bir malzemesi olmuştur ne de şehitlik kavramı üzerinden oy devşirmek gibi çirkin bir davranışı asla düşünmedik. Çünkü şehitlik bizim için her şeyden önce bir inançtır, şereftir, onurdur ve gururdur. Ancak bu duygulara haiz olmayanlar, şehitlik makamının ulviyetinden uzak olanlar ve hatta yaptıkları gayriahlaki davranışlarla ona saygı dahi göstermeyen aciz kişilerin, gündemde kalabilmek adına, şehidimizi ve şehitlerimizi siyasetin malzemesi yapmak, onun üzerinden hem şahsımı yıpratmak hem de kendilerine oy devşirmek adına büyük bir gayretin içine girdiklerini görüyorum."

'HİÇ KİMSE ŞEHİTLİĞE İNANCIMIZI SORGULAMAYA KALKIŞMASIN'

"Halkımızın, şahsımla ilgili, şehitlik makamına ve onun ulvi anlamına olan bilinç ve saygıma, gerek yaşam tarzımızın gerekse duruşumuz ve bakış açımızın nasıl olduğuna dair herhangi bir şüphesi olduğunu asla düşünmüyorum bile" diye sözlerini sürdüren Şenlikoğlu, şöyle konuştu:

"Hiç kimse bizim vatan sevgimizi, şehitliğe olan inancımızı, bu ve buna benzer art niyetli ve yalan yanlış algı oyunları üzerinden sorgulamaya kalkışmasın. Sosyal medyada şahsımla ilgili gayriahlaki paylaşımda bulunan kişiler, halkımıza karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen, ancak seçim sathına girdiğimiz şu günlerde seçimi kaybetme endişesi içerisine girmiş, şehit resimleri üzerinden rant elde etmek ve oy kazanmak isteyen zavallı kişilerdir. Bir yandan terör örgütü temsilcisi bir parti ile yan yana olup, diğer yandan şehidimizin resmini Belediye binasının önüne uzun süreli asılı tutup halkımızın duygularını kullanarak, hayatın akışını engelleme çabası, tam da terör örgütünün amacına hizmet etmektir."

İsim vermeden Millet İttifakı'na eleştiriler yönelten Aytekin Şenlikoğlu, "Bu memleketin 30 bini aşkın şehidinden başka çocuklarımız ölmesin, analar ağlamasın, evlatlarımızın bir damla dahi burnu kanamasın diyerek, terörle her türlü mücadeleyi veren ve bu süreçte devletimizin ve milletimizin bekası için bizlere destek veren Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte oluşturduğumuz Cumhur İttifakı'nın belediye başkan adayı olarak, sözüm ona şehitlerimizin savunuculuğunu yaptığını düşünen zihniyetin, HDP ile kol kola seçime girip ittifak yapmış olması da çok manidar olsa gerek" ifadelerini kullandı.



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