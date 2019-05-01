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Sendika yönetimindeki kadınlar, işçi kadınların yerine çalıştı

KAYSERİ'de, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası yönetiminde bulunan 6 kadın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, özel şirkete ait geri dönüşüm tesisinde çalışan kadınların dinlenmesi için 1 gün onların yerine çalıştı.

Sendika yönetimindeki kadınlar, işçi kadınların yerine çalıştı
KAYSERİ'de, Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası yönetiminde bulunan 6 kadın, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle, özel şirkete ait geri dönüşüm tesisinde çalışan kadınların dinlenmesi için 1 gün onların yerine çalıştı.

Tüm Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Pınar Çakmak ve Funda Özşerbetçi ile Genel Sekreter Mehtap Eroğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şerife Akdemir, Saime İren ile Yasemin Albayrak, Kayseri'de faaliyet gösteren firmaya ait geri dönüşüm tesisinde çalışan 6 kadının yerine 1 gün mesai yaptı. Sendika yöneticisi kadınlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle geri dönüşüm tesisinde çalışıp, atıkları ayıkladı. Tesiste çalışan işçi kadınlar ise 1 Mayıs öncesi tatil yaptı. Sendikalı kadınlar, firma yönetimi ile görüşüp bugün işçi kadınlar ile birlikte yemek yemek için izin aldı.

Sendika Genel Başkan Yardımcısı Pınar Çakmak, 1 Mayıs nedeniyle işçi kadınların yerine çalıştıklarını söyleyerek, "Onların sıkıntılarını, çalıştıkları ortamları görmek adına buradayız. Bizler için güzel bir çalışma oldu. 1 Mayıs'ta biliyorsunuz resmi tatil; ama özel sektörde bildiğiniz gibi çalışan arkadaşlarımız var. Biz de onlara bugün tatil yaptırıp, yerlerine çalışmak için buradayız. Bu vesileyle tüm emekçi arkadaşlarımızın 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyorum" dedi.

Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Yasemin Albayrak ise "Biz kadınlar olarak toplumun aile yapısını temsil ediyoruz. Biz beyler gibi evimize gelip ayaklarımızı uzatıp dinlenemiyoruz. Yemek yapmamız, çocuklarımızla ilgilenmemiz gerekiyor. Bu konuda kadınlarla ilgili olarak daha pozitif ayrımcılıklar istiyoruz. İşte bize bu konuda tatil imkanı, motivasyonlar, farklı iş molaları olabilir. Bugün de bu açıdan kadınların sesini duyurmak için buradayız. Bu konuların daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.


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