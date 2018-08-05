Sendika ve STK'lardan Büyük Postane önünde 'Dilek Dayar' protestosu

Yılmaz BEZGİN - Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,()

SİRKECİ'DE, tarihi Büyük Postane binasının restorasyonunda, restoratör olarak çalışan 23 yaşındaki Dilek Dayar'ın iskeleden düşerek hayatını kaybetmesi protesto edildi.

DİSK başta olmak üzere, bazı işçi sendikalarına üye bir grup eylemci Sirkeci'de bulunan Büyük Postane önünde toplandı. DİSK'in organize ettiği ve ikincisi gerçekleştirilen eyleme, hayatını kaybeden Dayar'ın ailesi de katıldı. Eylemciler, 'Kaza, kader değil, iş cinayeti' 'Önce insan sonra kültür varlığı' 'Artık ölmek istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı. Polis ekipleri, protesto sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı.

"BU AÇIKÇA CİNAYETTİR"

'Bütün bu yaşanan ölümler kaza değildir, kader değildir, önlenebilir ölümlerdir' diyen DİSK Genel başkanı Arzu Çerkezoğlu yaptığı açıklamada " Değerli arkadaşlar bugün Türkiye'de hergün ama hergün hayatını kazanmaya çalışırken hayatını kaybeden dört, beş arkadaşımızın olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Bütün bu yaşanan ölümler kaza değildir, kader değildir, önlenebilir ölümlerdir. O nedenle de açıkça cinayettir. Biz biliyoruz ki Dilek arkadaşımızın ve kaybettiğimiz diğer tüm arkadaşlarımızın katili bir madende yerin yedi kat dibine giren işçinin hayatıyla oradaki kazma sapı arasında veya bir inşaatın çatısına çıkan işçinin yaşamıyla oradaki bir asansör vidası ya da iskele tahtası arasında hiç ama hiç bir fark görmeyen sermaye zihniyetidir" şeklinde konuştu.

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