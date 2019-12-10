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Senaryo gereği atılan sloganlar, paniğe neden oldu
MERSİN'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen karikatür sergisi sonrası gerçekleştirilen tiyatro oyununda ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği salona "Hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak giren oyuncular,...
GENEL 10.12.2019, 20:44
MERSİN'de 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen karikatür sergisi sonrası gerçekleştirilen tiyatro oyununda ilginç anlar yaşandı. Senaryo gereği salona "Hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak giren oyuncular, protesto yapıldığı endişesiyle kısa süreli paniğe neden oldu.
Teoman Ünüsan Sanat Merkezi'nde açılan insan hakları temalı karikatür sergisine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmalarının ardından salonun kapısında hareketlenme yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahneyecekleri oyun gereği kadın kılığında "Başkanım hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak salona girmek istedi. Tiyatro oyunundan haberi olmayan zabıta ekipleri ve görevliler oyuncuları engellemeye çalıştı. Kısa süreli paniğin ardından gerçek ortaya çıkınca gülüşmeler yaşandı. Oyun gereği eşinden şiddet gören kadını canlandıran tiyatro oyuncusu, eşini Başkan Seçer'e şikayet etti. Önce paniğe neden olan tiyatro oyuncuları performansı ile seyircilerden alkış aldı.
SERGİDE 85 ESER YER ALDI
İnsan Hakları Haftası süresince açık kalacak sergide, 30 ulusal, 55 de uluslararası olmak üzere toplamda 85 eser yer aldı.
Teoman Ünüsan Sanat Merkezi'nde açılan insan hakları temalı karikatür sergisine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Karikatürcüler Derneği Başkanı Metin Peker, Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılış konuşmalarının ardından salonun kapısında hareketlenme yaşandı. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, sahneyecekleri oyun gereği kadın kılığında "Başkanım hakkımızı istiyoruz" diye bağırarak salona girmek istedi. Tiyatro oyunundan haberi olmayan zabıta ekipleri ve görevliler oyuncuları engellemeye çalıştı. Kısa süreli paniğin ardından gerçek ortaya çıkınca gülüşmeler yaşandı. Oyun gereği eşinden şiddet gören kadını canlandıran tiyatro oyuncusu, eşini Başkan Seçer'e şikayet etti. Önce paniğe neden olan tiyatro oyuncuları performansı ile seyircilerden alkış aldı.
SERGİDE 85 ESER YER ALDI
İnsan Hakları Haftası süresince açık kalacak sergide, 30 ulusal, 55 de uluslararası olmak üzere toplamda 85 eser yer aldı.
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