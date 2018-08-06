Şemsi Denizer, mezarı başında anıldı

TÜRK- İş Genel Sekreterliği ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken 6 Ağustos 1999’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Şemsi Denizer, ölümünün 19’uncu yılında mezarı başında anıldı.

GMİS Genel Başkanlığı döneminde 4 Ocak 1991 tarihinde maden işçileriyle başlattığı Ankara Yürüyüşüyle bilinen, Denizer için Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi'ne bağlı Serdaroğlu Köyü'ndeki mezarı başında anma programı düzenlendi. GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, sendika yöneticileri, işçiler ve köylülerin katıldığı programda Kuran-ı Kerim okundu ve dua edildi.

GMİS Genel Başkanı Ahmet Demirci, 19 yıl önce evinin önüne kurulan bir pusuda katledilen Genel Başkan ve Türk-İş Genel Sekreteri Şemsi Denizer’in ömrünün tamamına yakınını sendikal mücadele ile geçirdiğini söyledi. Demirci, şöyle dedi:

" Şemsi Denizer hayatının her aşamasında demokrasi mücadelesi verdi. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin getirdiği 1982 Anayasa’sının tüm engellemelerine rağmen mücadeleden vazgeçmedi. Cesareti, kararlılığı, disiplini, bilgisi, becerisi ve araştırmacı karakteriyle Zonguldak’ta ve Türkiye’de Sendikal Mücadelenin önderi, lideri oldu. Tüm dünyanın saygınlığını kazandı. Şemsi Denizer'in genel başkanlığında ve sendikamız önderliğinde 30 Kasım 1990’da başlayan Büyük Madenci Grevimiz, Zonguldak ve bölge halkının da katılımıyla 4-8 Ocak 1991 tarihinde Zonguldak-Ankara Yürüyüşüne dönüştü ve tüm dünyadan ses getirdi. Başarıyla sona eren grevimizden sonra, Türkiye’de sendikal mücadele ve demokrasi mücadelesinde yeni bir dönem başladı. Tüm zorlukları önderimiz, liderimiz Şemsi Denizer’den öğrendiklerimizle aştık, aşıyoruz. Onu bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."

Anma törenine katılanlar, Denizer'in mezarına karanfil bıraktı.

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