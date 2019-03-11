Semiha Yıldırım, Eskişehir’de anaokulu açtı

TÜRK Kızılayı İstanbul Şubesi’nin hayata geçirdiği ‘81 İlde 81 Anaokulu’ projesiyle Eskişehir’de yapımı tamamlanan Hacı Fatma Şengül Anaokulu, AK Parti İstanbul Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım'ın katıldığı törenle açıldı. Yıl sonuna kadar 20 şehirde daha anaokulu açmayı planladıklarını ifade eden Yıldırım, "Bugün itibariyle 26 okulumuz dünyanın en güzel sesleriyle doluyor" dedi.

Türk Kızılayı İstanbul Şubesi’nin ‘81 İlde 81 Anaokulu’ projesi kapsamında Eskişehir’in Tepebaşı ilçesindeki Kardeşler Ortaokulu bahçesine İş insanı Vural Ak’ın desteği ile Hacı Fatma Şengül Anaokulu yapıldı.

Okulun bugün düzenlenen açılış törenine AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşen Türkmenoğlu, Türk Kızılay’ı İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım ile okulun yapımını üstlenen İş insanı Vural Ak ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Semiha Yıldırım, 2019 yılı içerisinde 20 okulun daha açılışının yapılacağını belirterek, "Yalnız Türk Milleti'ne değil, insanlığa da umut ışığı olan Kızılay’ımızın, İstanbul Şube Başkanlığı 81 ile 81 Kızılay Anaokulu Projesi'ni hayata geçirdi. 2017 yılı içinde 81 ilimiz için anaokulu bağışçılarımızı tek tek tespit ettik. Okul arsalarımızı belirledik ve 48 şehrimizde yapım süreci başladı. Gurur ve mutlulukla paylaşmak isterim ki, bugün itibariyle 26 okulumuz dünyanın en güzel sesleriyle doluyor. 2019 yılı içerisinde 20 şehrimizde daha bu mutlu günlerde buluşmayı umut ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Semiha Yıldırım ve beraberindekiler, okul bahçesine çam fidanı dikti. Anaokuluna da gezen Yıldırım, öğrencilere oyuncak dağıttı.



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