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Semiha Yıldırım'dan beşiz bebeklere ziyaret

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-BİNALİ Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Orhangazi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti.  3 yıl önce evlenen Sibel ve Kerem Ödemiş çiftinin, geçtiğimiz...

Semiha Yıldırım'dan beşiz bebeklere ziyaret

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,()-BİNALİ Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, beşiz bebekleri olan Sibel-Kerem Ödemiş çiftini İstanbul Orhangazi Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret etti. 
3 yıl önce evlenen Sibel ve Kerem Ödemiş çiftinin, geçtiğimiz Kasım ayında beşiz bebekleri dünyaya gelmişti. 
Aileyi Orhangazi'deki evlerinde ziyaret eden Semiha Yıldırım, anne Sibel Ödemiş ile bebeklerin sağlık durumları, beslenmeleri, uyku düzenleri hakkında sohbet etti. Yıldırım, aileye "Bebeklerinizi,  sağlıkla sıhhatle büyütün" dedi.
Kerim, Beytullah, Ebrar, Erva ve Eylül'e sağlıklı bir ömür dileyen Yıldırım, vatana millete hayırlı birer evlat olmaları temennisinde bulundu. Yıldırım, kendilerinin de 3 çocuklarının olduğunu, şimdi 6 torunlarının olduğunu ve torun sevgisinin bambaşka olduğunu söyledi. Yıldırım, çifte "Rabbim size de torun sevgisi tatmayı nasip etsin inşallah" dedi. 
Anne Sibel Ödemiş prematüre olarak dünyaya gelen bebeklerin sağlık durumlarının çok iyi olduğunu söyledi.
Sibel Ödemiş, beşiz bebek sahibi olmasının güzel bir duygu olduğunu anlatarak, "Rabbim isteyen herkese versin. Çok güzel bir duygu" şeklinde konuştu. 
Aileyi ziyaret eden Semiha Yıldırım'a mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi. Semiha Yıldırım'a ziyaretinde Sultanbeyli Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Keskin'in eşi Çiğdem Keskin eşlik etti. Ayrıca, bebekler Türkiye'de dördüncü defa dünyaya gelen beşiz bebekler.

(FOTOĞRAF)

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