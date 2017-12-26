Şemdinli'deki çatışmada Manisalı uzman çavuş yaralandı

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), () - HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan ve 2 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan askerin Manisa nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Taner Temur (35) olduğu belirtildi.

Şemdinli'de devam eden operasyonlar sırasında, dün PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı. Teröristlerin açtığı ateşle 2 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Çatışmada yaralanan askerin Manisa'nın Akhisar nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Temur olduğu öğrenildi. Evli ve Tusem isminde bir kız çocuk sahibi olan uzman çavuşun eşi Enise Temur'un hamile olduğu ve yakın zamanda doğum yapacağı belirtildi. Akhisar'ın Dayıoğlu Mahallesi'nde yaşayan uzman çavuşun babası Murat Temur'un ise oğlunu Hakkari'de tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek için yola çıkmak üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

Öte yandan Uzman Çavuş Taner Temur'un daha önce başka bir çatışmada yaralandığı ve 2 ay süren tedavisinin ardından görevine devam ettiği belirtildi.



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