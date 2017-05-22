Şemdinli'de sağlık personellerinden 'Sağlık için pedala bas!' kampanyası

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve sağlık personelleri 'Sağlık için pedala bas' kampanyası başlattı.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, hemşire ve personellerden olaşan yaklaşık 20 kişilik bir grup 'Sağlık için pedala bas' kampanyası başlattı. Resmi tatil günlerinin yanı sıra mesailerinin bitiminde de bir araya gelen sağlık personelleri; bisikletlerini alarak Şemdinli köy ve mezralarının yanı sıra şehir turuna çıkıyor. Şemdinli- Yüksekova ilçeleri arasında da pedal çeviren sağlık personelleri zaman zaman yanlarına aldıkları piknik malzemeleriyle de piknik keyfi yaşıyor. Amaçlarının fiziksel aktiviteyi artırmak olduğunu kaydeden sağlık personelleri; ilçe sakinlerinin yanı saıra kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelleri de 'Sağlık için pedala bas' kampanyasına davet etti.



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