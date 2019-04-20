Şemdinli'de Küçük Sanayi Sitesi tamamlandı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde yapımına 2012 yılında başlanılan Küçük Sanayi Sitesi tamamlandı. Yaklaşık 8 milyon 750 bin liraya mal olan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 50 dükkan, noter huzurunda yapılan kura çekimi ile esnafa teslim edildi.

Şemdinli'de 2012 yılında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin destekleriyle Altınsu Köyü Atatürk İlk ve Ortaokulu'nun karşısındaki bölgede 15 bin 246 metrekare alan üzerine 3 blok halinde yapımına başlanılan Şemdinli'nin ilk sanayi sitesi tamamlandı. Yaklaşık 8 milyon 750 bin liraya mal olan Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan 50 dükkan, noter huzurunda yapılan kura ile esnafa teslim edildi. Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Muharrem Tekin, "Şemdinli Küçük Sanayi Sitesi,15 bin 246 metrekare alan üzerinde 50 dükkan ve 3 katlı idare binasından oluşuyor. Yaklaşık 8 milyon 750 bin maliyeti olan Şemdinli Sanayi Sitesinin, 4 milyon 60 bin lirası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredi desteğiyle, 2 milyon 132 bin lirası DAKA hibe desteği ve 2 milyon 552 bin lirası Sanayi Sitesi Kooperatifi'nin öz kaynakları ile finanse edilmiştir. 2018 yılında inşaatı tamamlanan sanayi sitesinin iş yeri kura çekilişi, bugün hayırlısı ile çektik ve esnafımıza teslim ettik. Esnafın yerleşmesi ile yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirileceğiz. Bütün Şemdinli halkına hayırlı uğurlu olsun" dedi.



FOTOĞRAFLI