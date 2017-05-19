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Şemdinli'de geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı. Şemdinli İlçesi'nde 34. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen...

Şemdinli'de geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı
HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında geleneksel Goman Dağı Yürüyüşü yapıldı.
Şemdinli İlçesi'nde 34. Hudut Tugay Komutanlığı tarafından geleneksel hale getirilen 'Goman Dağı Yürüyüşü', bugün onlarca kişinin katılımıyla gerçekleşti. Şemdinli Spor Salonu'nda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılanlar, törenin ardından ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Goman Dağı Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşe, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşin, 34'üncü Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdoğan Baykal ile Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Kenan Kırteke de katıldı.
Yürüyüşe katılanlar, 2071 rakımlı Gomane Dağı'na 2 saatlik yürüyüşün ardından ulaştıkları zirvede dev Türk bayrağı açtı. Katımcılara burada askerlerler tarafından hazırlanan ikramlar sunulurken, yürüyüşe katılanlar Türkçe ve Kürtçe müzik eşliğinde halay çekip, oynadı.

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