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Şemdinli Altınsu Köyü'nde orman yangını

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü ve İncesu Mezrası kırsalında orman yangını çıktı.  Şemdinli İlçesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bulunan Altınsu Köyü'nün İncesu...

Şemdinli Altınsu Köyü'nde orman yangını

Azer DEMİR / ŞEMDİNLİ(Hakkari), () - HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'ne bağlı Altınsu Köyü ve İncesu Mezrası kırsalında orman yangını çıktı. 
Şemdinli İlçesi'ne yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bulunan Altınsu Köyü'nün İncesu mezrasında öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Şemdinli Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri arazi şartları nedeniyle bölgeye ulaşamazken, müdahale için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. 
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