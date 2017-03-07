Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Roman dansı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir'de Roman vatandaşların yoğun olarak oturduğu Tepecik'deki, Türkiye'nin ilk kadın Roman derneği olan Roman Kadınları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği'nin açılışına katıldı. Selvi Kılıçdaroğlu, kadın müzisyenlerin çaldığı Roman havasında kadınlarla birlikte oynadı.

Konak Belediye Başkanı CHP'li Sema Pekdaş'ın desteğiyle, Roman vatandaşların yaşadığı Tepecik Semtinde, Türkiye'nin ilk kadın roman derneği olan Roman Kadınları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği açıldı. Dernek açılışında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, partinin kadın yöneticileri de hazır bulundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Aynur Hiçyorulmazlar, "Biz Romanlar bugüne kadar çok ezildik, çok dışlandık. Bizlerden neden bir öğretmen, bir avukat, bir hakim çıkmıyor. Gacolar yapıyor da neden Romanlar yapmıyor. Bizler dışlanıyoruz neden, hep bu eğitimsizlikten. Bu projeye başlayıp lider Roman kadınları olmaya karar verdik. Bu sayede, çocukların, gençlerin, kadınların, önünü açmaya karar verdik" dedi.

'BURASI BENİM MEMLEKETİM'

Derneğin açılışında önemli desteğe sahip olan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da "Burası benim memleketim, buranın yerlisiyim toprağıyım. Romanlar var, Roman kadınlar da var, Romanları görüyorduk ama Roman kadınları görmüyorduk şimdi sorunlarını çözmek için mücadeleye başlıyoruz. Birlikte geliyoruz. Avrupa'nın en fazla nüfusunun romana sahip ilçesiyiz. 112 mahallemiz var, 22 muhtarımız roman bir arada Konağı yönetiyoruz. Renklerini oluşturuyoruz. Sorunlarımızı birlikte çözüyoruz. Daha çok yolun başındayız. Hayırlı gelecek olacak, Romanlarla birlikte kuracağız" dedi.

'KADINLARI YOK SAYAN DÜZENE HAYIR DİYORUZ'

CHP Genel Başkanı Selin Sayek Böke ise "Türkiye'nin renkliliği hep birlikte yaşasın. Roman çocuğuyla Konağın başka sokağından doğan çocuk eşit haklara sahip olsun. 16 Nisan'da yapacağız. Bugün burada açılışını yapıyor olduğumuz bu dernek, derneğin hayat bulacağı Türkiye'ye nasıl siz emek emek inşa etsiyseniz. Bize düşen emek emek vekillerle komşularla tüm Türkiye'yi kucaklayıp bizi yok sayan düzene 'hayır' diyoruz. Kadını yok sayan düzene hayır diyoruz. Hayır demek için büyük fırsatımız var. Hep berabere aydınlık yarınlara bu sokakta başlayalım. Türkiye'nin güzel yarınlarını renklere ve kadınlara kuracak" dedi.

'ROMANLARLA OYNADI, GÖNLÜNCE EĞLENDİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da İzmir'deki programlarında ilk kez Romanlara seslendi. Romanlara uzak bir yerde büyümediğini söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu, "Oturduğumuz mahallede Romanlarda vardı. Neşeli hayatı severdi. Mahallede kavga çıksa bile 10 dakika sonra sarmaş dolaş olurlardı. Çocukken anlam veremiyordum. Ama sonradana ne kadar güzel bir his olduğunu öğrendik. Romanları saymadık, maalesef. İnşallah bundan sonra siyaseten de, kültürel olarak el ele yürek yüreğe daha bir güzel hale getireceğiz. Şu anda günümüzde referandum var. Sonuçta bizim için çok önemli. Bütün ülkeyi ilgilendiren bir şey inşallah hayır çıkar diyoruz. Referandumda hayır, böyle anayasaya hayır. Renkli seslere evet, renkli kıyafetlere evet diyoruz" dedi. Birlikte kesilen kurdeleden sonra aynı zamanda terzi olan dernek başkanının diktiği pullu, renkli ve taşlı kıyafetleri Selvi Kılıçdaroğlu yakından inceledi.

Dernek açılışından sonra başlayan eğlencede de Selvi Kılıçdaroğlu, vatandaşların ısrarını kırmadı ama aralarında kadın müzisyenlerin de bulunduğu Roman grubun çaldığı parçalarla oynadı, neşeli dakikalar geçirdi.



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