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Selin vurduğu Salıpazarı'nda tahribat büyük
SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde, dün etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selin tahribatı giderilmeye çalışılıyor. Salıpazarı'nda gece de süren yağmur, bazı bölgelerde yeni taşkınlara neden olurken, fındık bahçeleri de zarar gördü. Salıpazarı'nda dün...
GENEL 24.08.2019, 08:19
SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde, dün etkili olan sağanak sonrası meydana gelen selin tahribatı giderilmeye çalışılıyor. Salıpazarı'nda gece de süren yağmur, bazı bölgelerde yeni taşkınlara neden olurken, fındık bahçeleri de zarar gördü.
Salıpazarı'nda dün etkili olan şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. Selde 2 kişi hayatını kaybederken, bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinde binaların zemin ve giriş katlarında su baskınları oldu. Salıpazarı Devlet Hastanesi'nin zemin katı da sel sularından hasar gördü. Sel anında ilçede mahsur kalan 6 kişi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı. Yeşil Dere'nin taşması sonucu ilçede birçok yol ve köprü hasar görürken, bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.
İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Meteorolojinin uyarısı doğrultusunda, gece boyunca bölge sakinleri, hoparlörlerden yapılan anonslarla olası sel ve taşkın riskine karşı uyarılırken, dere kenarından uzak durmaları istendi. Selin vurduğu ilçede sağanak, gece saatlerinde de etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yeni taşkınlar meydana geldi. Köprüleri aşan sel sularıyla ormandan ağaç parçaları ilçete taşındı. Salıpazarı'nda bazı kişiler, kışlık yakacakları için dere kenarında biriken ağaç parçalarını topladı. Sel suları ve çamurla kaplanan yolların açılması için bölgede iş makineleriyle çalışmalar başlatıldı.
FINDIK BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan bölgede yoğun olarak bulunan fındık bahçeleri de heyelanlar nedeniyle zarar gördü. Bahçelerde hasat edilip, kurutulma sürecinde olan fındıklar, sel sularıyla derelere aktı. Fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini anlatan Hatice Keskin, "Fındık bahçelerimiz zarar gördü. 6- 7 tonluk bahçem fındığıyla beraber gitti. Heyelan oldu ve bahçem yerinde yok. Senede bir fındığımızı bekliyoruz. Başka kazancımız yok. Devletimizin bize yardım etmesini istiyorum. Zararımız çok büyük. Hasat için fındık daldan yere düşmüştü. Yerden fındığı toplayacaktık. Sel sularıyla birlikte yerden toplanacak bütün fındık da gitti” dedi.
Yağmurun gece boyu sürdüğünü ve gece yarısı yeni taşkınların olduğunu dile getiren ilçe sakini Fikret Gül de "Sel sularıyla vatandaşlarımızın fındıkları gitti. Biz de tarlamıza giremedik, motorlarımız rehin kaldı. Yapılan setler yıkıldı. Fındık bahçelerinde çok büyük zarar var. Fındığı toplayamadan sele gitti" diye konuştu.
Salıpazarı'nda dün etkili olan şiddetli yağmur sonrası sel meydana geldi. Selde 2 kişi hayatını kaybederken, bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştü. İlçe merkezinde binaların zemin ve giriş katlarında su baskınları oldu. Salıpazarı Devlet Hastanesi'nin zemin katı da sel sularından hasar gördü. Sel anında ilçede mahsur kalan 6 kişi, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı helikopteriyle kurtarıldı. Yeşil Dere'nin taşması sonucu ilçede birçok yol ve köprü hasar görürken, bazı bölgelerde küçük çaplı heyelanlar meydana geldi.
İŞ MAKİNELERİYLE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Meteorolojinin uyarısı doğrultusunda, gece boyunca bölge sakinleri, hoparlörlerden yapılan anonslarla olası sel ve taşkın riskine karşı uyarılırken, dere kenarından uzak durmaları istendi. Selin vurduğu ilçede sağanak, gece saatlerinde de etkili oldu. Şiddetli yağmur nedeniyle bazı bölgelerde yeni taşkınlar meydana geldi. Köprüleri aşan sel sularıyla ormandan ağaç parçaları ilçete taşındı. Salıpazarı'nda bazı kişiler, kışlık yakacakları için dere kenarında biriken ağaç parçalarını topladı. Sel suları ve çamurla kaplanan yolların açılması için bölgede iş makineleriyle çalışmalar başlatıldı.
FINDIK BAHÇELERİ ZARAR GÖRDÜ
Öte yandan bölgede yoğun olarak bulunan fındık bahçeleri de heyelanlar nedeniyle zarar gördü. Bahçelerde hasat edilip, kurutulma sürecinde olan fındıklar, sel sularıyla derelere aktı. Fındık bahçesinde heyelan meydana geldiğini anlatan Hatice Keskin, "Fındık bahçelerimiz zarar gördü. 6- 7 tonluk bahçem fındığıyla beraber gitti. Heyelan oldu ve bahçem yerinde yok. Senede bir fındığımızı bekliyoruz. Başka kazancımız yok. Devletimizin bize yardım etmesini istiyorum. Zararımız çok büyük. Hasat için fındık daldan yere düşmüştü. Yerden fındığı toplayacaktık. Sel sularıyla birlikte yerden toplanacak bütün fındık da gitti” dedi.
Yağmurun gece boyu sürdüğünü ve gece yarısı yeni taşkınların olduğunu dile getiren ilçe sakini Fikret Gül de "Sel sularıyla vatandaşlarımızın fındıkları gitti. Biz de tarlamıza giremedik, motorlarımız rehin kaldı. Yapılan setler yıkıldı. Fındık bahçelerinde çok büyük zarar var. Fındığı toplayamadan sele gitti" diye konuştu.
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