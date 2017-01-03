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Selin sahile taşıdığı ağaç dalları, dar gelirli aileleri ısıtacak

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, geçen hafta meydana gelen sel felaketinde suların sahile sürüklediği ağaç dalları, dar gelirli ailelere umut oldu. Kentte ölümlere ve kayıplara neden olan sel, ağaçların gövde...

Selin sahile taşıdığı ağaç dalları, dar gelirli aileleri ısıtacak

İbrahim MAŞE/MERSİN, () - MERSİN'de, geçen hafta meydana gelen sel felaketinde suların sahile sürüklediği ağaç dalları, dar gelirli ailelere umut oldu.
Kentte ölümlere ve kayıplara neden olan sel, ağaçların gövde ve dallarını da sahile taşıdı. Merkez Yenişehir İlçesi'ndeki sahil şeridinde biriken ağaç dallarını gören dar gelirli aileler, torbası 30 liraya satılan odunlara eş değer büyüklükteki çuvalları doldurmak için saatlerce uğraştı. Denize düşme ve yaralanma pahasına kayalıklarda gezerek dal arayanlara çocukları da eşlik etti. Büyük ağaç parçalarını da kayalıkların üzerinde balta ile kesen ailelerin fertleri, topladıklarının kış boyunca sobada yakıp ısınıacaklarını söyledi.

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