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Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'i İşgal Girişimi Davası'nda karar: 51 sanık ceza alırken, 77 sanık ise berat etti...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın...

Selimiye Kışlası'ndaki darbe faaliyetleri ve Üsküdar Çevik Kuvvet'i İşgal Girişimi Davası'nda karar: 51 sanık ceza alırken, 77 sanık ise berat etti...

Serpil KIRKESER/İSTANBUL,()-15 Temmuz darbe girişiminde Selimiye'de bulunan 1. Ordu Komutanlığı'nda yaşananlar ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nün Üsküdar yerleşkesinin ele geçirilmeye çalışılmasına ilişkin 40'ı tutuklu 128 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, "Anayasayı ihlal" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bir sanık da "örgüt üyeliği" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 77 sanığın da tüm suçlardan ayrı ayrı beraatine karar verildi.

SANIKLAR TAHLİYELERİNİ İSTEDİ
İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Bakırköy Adalet Sarayı'nda görülen karar duruşmasına 40'ı tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklar katıldı. Sanıkların yakınlarının da bulunduğu duruşmada bütün gün sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alındı. Sanıklar darbeden haberlerinin olmadığını belirterek, tahliyelerini ve beraatlerini talep etti. 

51 SANIK CEZA ALADI
Davaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti,  "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" suçundan 13 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 37 sanığı da müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti bir sanığı da örgüt üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Hapis cezası alan 6 sanık duruşmada tutuklandı. Ceza alan 3 sanık hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında 2 yarbay, bir tane üsteğmen, 4 tane astsubay ve 10 tane de uzman çavuşun bulunduğu
77 sanık ise tüm suçlardan beraat etti. 

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